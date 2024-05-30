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30 мая 2024, 15:10 Читати українською

Почему цена топлива на разных АЗС может отличаться на 7 грн за литр

Разброса цен на АЗС в 10−15% вы не увидите нигде в Европе. Там цены могут отличаться на 1−2 «евро-копейки». Исключение — «холодные» АЗС или станции самообслуживания, где цена меньше за счет экономии на персонале, но это до 2 грн/л на наши деньги, а не 7−8 грн. Почему же в Украине существенно отличаются цены на разных станциях, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Разброса цен на АЗС в 10-15% вы не увидите нигде в Европе – там цены могут отличаться максимум на 1-2 «евро-копейки».

Систематизируем основные методы «оптимизации» стоимости топлива. Если кратко, то все эти чудеса — от отсутствия должного технического и налогового контроля со стороны государства.

Неуплата налогов. Я систематически показываю налоговую нагрузку по сетям АЗС. Правило одно — у сетей с минимальными ценами на топливо минимальная налоговая нагрузка, и наоборот. Разница в налогах между «социально ориентированными» и дорогими АЗС в среднем 2 грн/л.

Большинству клиентов этот фактор без разницы, потому что речь идет о собственном кармане. Хотя по факту у них незаметно забирают эти деньги из кармана.

Качество (читай, бадяга). Касается в основном бензина, потому что набодяжить дизтопливо сложно (хотя некоторые барыги умудряются отметиться и здесь, добавляя дизельную фракцию из мини-НПЗ). Лабораторные проверки «социального» бензина, которые мне приходилось видеть в последнее время, свидетельствуют о добавлении 10−15% спиртов — легкого соединения, которое увеличивает не только объем продукта, но и расход топлива. В своих расчетах я оценил перерасход в скромных 7,5% (4 грн/л), хотя приходилось слышать оценки на уровне 10−12%.

Стоимость ремонта машины я не учитывал, потому что это очень индивидуально.

Недолив. К сожалению, жалоб на это явление, которое, почему-то мне казалось, навсегда осталось в 90-х и нулевых, в последнее время становится все больше. Точечные замеры говорят о том, что наиболее часто и объемно недоливы практикуются на так называемых «бочках». Оно и не удивительно, ведь это полностью нелегальные объекты, которые никто не контролирует. Свою непривлекательность нужно перекрывать привлекательной ценой, а потому они пускаются во все тяжкие. Достигают недоливы 2−3%, благодаря чему цена «улучшается» на 1−1,5 грн/л.

Бочки и зачуханные АЗС по посадкам и в промзонах также могут продавать дешевле из-за отсутствия инвестиционной составляющей, что по факту означает «экономию» на безопасности этих априори не очень безопасных объектов.

Следовательно, если подытожить все факторы «оптимизации», а по факту намахивание государства и потребителя, то «дешевое» топливо не выглядит таким уж дешевым. Практически оно стоит столько же либо даже дороже, чем в узнаваемых государственных сетях. Соответственно, «дорогое» топливо не выглядит таким уж дорогим. АЗС, которые торгуют «дешевым» топливом и по факту без классической наценки, зарабатывают на недоливах и неуплате налогов до 3,5 грн/л на дизеле и до 7,5 грн/л на бензине, который к тому же и бодяжат.

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Я не рекомендую верить в чудеса. Эти фокусы заключаются либо в обкрадывании государства, либо в обкрадывании самого потребителя. Но в основном — всех сразу.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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