В Киеве запретят продавать сигареты в МАФах

Киевский городской совет решил в течение двух лет существенно снизить количество временных сооружений (МАФов) в Киеве, а также запретить продажу табачных изделий в них. За это решение депутаты проголосовали на заседании 13 июня, сообщает LIGA.net.

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Сейчас в Киеве насчитывается около 10 000 временных построек разного назначения. Столица планирует снизить количество киосков примерно до 2500 и запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему Prozorro.Продажи.

«74% киевлян считают, что необходимо уменьшить количество МАФов, а 81% считает, что необходимо продавать право на торговлю во временных сооружениях исключено через систему Prozorro. Продажи», — сказал на заседании Киевсовета директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов.

Он считает, что это будет революционный для Киева проект.

Проект решения изначально не предусматривал запрета на торговлю сигаретами в МАФах. Такую правку с голоса внес депутат Александр Мищенко (Европейская солидарность).

«Просил бы коллег в приложении № 3 (о допустимых целевых назначениях МАФов) убрать слова „и подакцизных товаров (табачных изделий)“. Я считаю, что нет сигареты продаваться в киосках», — сказал он.

Поправку Мищенко поддержал 71 депутат. В целом решение «Об утверждении Положения о временном использовании отдельными элементами благоустройства коммунальной собственности для размещения временных сооружений» поддержали 82 депутата.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине подорожают сигареты из-за того, что Рада поддержала резкое повышение ставок акцизного налога на табачные изделия.

Законопроект предлагает до 2028 года повысить ставки акцизного налога на табачные изделия до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.

Для этого в 2025 году акцизы повысят сразу на 23%, а в 2016—2028 — еще на 5% ежегодно. Кроме того, ставки акциза на табачные изделия привяжут к евро вместо гривны. Следовательно, акцизы могут дополнительно возрасти в результате девальвации гривны.