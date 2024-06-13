В условиях усиления мобилизации значительная часть украинцев начала поддерживать действия против обеспечивающих ее полицейский и военных. Почему так происходит и к каким глобальным последствиям может привести, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса .
Почему общество поддерживает нападения на военных с ТЦК
Год назад большая часть украинского народа поддерживала бандитов в противостоянии с полицейскими, которые были вынуждены применить оружие, когда к ним применили силу.
В этом году большая часть украинского общества поддерживает людей, атакующих ТЦК, представителей ВСУ, в противостоянии с сопротивляющимися законным требованиям.
Люди, вы нормальные? Нормально ли в стране нападать на военных, выполняющих свою работу, во время военного положения? Есть ли вообще в Украине менее защищенная категория людей, чем военные, вынужденные проводить мобилизацию? Считаете ли вы нормальным нападать на военных и считать это доблестью?
Да, у полиции есть взяточники, но это не дает права нападать на полицейских и сопротивляться законным требованиям полиции.
Да, в ТЦК есть взяточники, но это не дает права во время военного положения применять силу к военным.
Почему есть взяточники? Потому что страна коррумпирована. И они есть везде.
Может ли так случиться, что однажды у какого-то военного не выдержат нервы и он пристрелит того, кто применяет к нему силу. Может быть. И он будет прав. И я буду первым, кто будет защищать такого военного. Ибо в стране война. Ибо военный выполняет свою задачу. Потому что уже достало. И виноватым в гибели гражданского будут люди, все это время терпящие позорную практику пренебрежения и атаки представителей ТЦК. Которые для многих людей, похоже, выглядят страшнее, чем солдаты Путина. Или просто на них нападать не страшно? Потому что россияне пристрелили бы таких в момент. А украинские военные вынуждены вести себя «вежливо».
В одном месте считают, что можно избивать военных. В другом мать кусает военного, стараясь не допустить мобилизации своего сына. В третьем коллеги врачи начинают отбивать своего, не желая, чтобы его мобилизовали.
Что дальше? И есть ли ответственность за такие действия. Ответственность военного положения. И, конечно, можно понять эмоции матери. Но за такие понятные эмоции должна наступать понятная уголовная ответственность. Чтобы другие держали эмоции при себе.
Удивительно в обществе формируется показатель свой-чужой. Почему-то в чужие стали попадать полицейские, выполняющие свою работу и защищающие общество. И военные, выполняющие свою работу. Часто они рисковали жизнью на передовой. А теперь они в ТЦК. И они сталкиваются с благодарностью простого народа. И народ считает это нормой? Нормой пытаться отбить у военных тех, кого должны мобилизовать? Так, может, всю армию распустим? Или там, в ВСУ, служат другие люди?
Когда люди поддерживали бандита в противостоянии с полицейским, люди почему-то ставили себя как раз на месте бандита. Именно с ним ассоциировали себя и потому ненавидели полицейского. А теперь люди ассоциируют себя не с военными, защищающими Украину, а с теми, кого могут мобилизовать. Это понятно. Никто из гражданских не хочет уходить в армию, вдохновляясь российской пропагандой, что это путь в один конец. Но одно дело тихо бояться, а другое активно действовать. Становиться на одну сторону с россиянами. Ибо с одной стороны ВСУ. А если вы против ВСУ, то вы вместе с путиным, кадыровым и их убийцами и палачами из Бучи. Прекрасная компания, правда же.
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Когда вы распространяете такое видео, о чем вы думаете? Что это весело? Так ли вы демонстрируете свою гражданскую позицию. Что-то вроде одевать футболку «уклонист» не одевая ее. И что говорит ваша гражданская позиция? Что нормально дискредитировать мобилизацию в Украине? Что нормально поддерживать российскую информационную политику по дискредитации мобилизации. И не приходит ли в вашу голову мысль, почему вдруг для россиян так важно сорвать мобилизацию? Не догадываетесь почему такое большое внимание? И если да, то не сознательно ли вы поддерживаете врага в войне против Украины?
Комментарии - 14
А що, у нас вже прийняли закон про демобілізацію? Або президент виражає бажання піти на переговори, щоб зберігти життя людей? А може у нас немає проблем з корупцією і всюди були побудовані чудові фортифікації? Шо, ні? То може, *ть, це реальність, а не пропаганда?
Фурса, зав’язуй з цими маніпуляціями. Ти привілейований інвестиційний банкір, у тебе є і зв’язки і гроші, щоби «порішати». Ти абсолютно точно не знаєшь, як почуває себе звичайна людина. Так от, людям вже осточертіла ця війна. Осточертіла ця держава, не країна, а саме держава. Де до тебе відношення, як до сміття. Де ціняться не життя людей, а тільки гроші. Де чиновники придумали як отримувати корупційну ренту на житті людей.
Ви не заставите людей віддавати своє життя за це. І кожен, _КОЖЕН_, хто причетний до цього репресивного апарату, або підтримує таку політіку буде проклят кожною звичайною людиною. Для початку почніть відноситися до людей, як до людей, а потім строчіть ці безглузді пости.
Стамбул-1 і Стамбул-2. Там все описано. Все інше — пропаганда і маячня.
Та і питання не в умовах, а в позиції «ми незламні, підем до кінця». Тільки я з кабінету під охороною, а ти — з сирого окопу.
«Все інше — пропаганда і маячня.» Вася если ты не был в оккупации и не видел, что там творят рашисты то я за тебя рад.
Но ты отрицаешь убийства мирных жителей в Мариуполе, Буче и т. д.
1) Серго, а ти дані оновлював, чи ти з тих заброньованих недо«патріотів» котрі будуть стояти за спинами і кричати, що воювати треба до останнього?
2) А що скажеш про випадки, коли людина заходила в будівлю тцк і звідти її везли в морг? Як це було в Кривому розі, Житомирі, Тернополі, Закарпатті, ці випадки ти якось поясниш чи це повз твою диряву голову пролітає? Тут вони «нормальні» в тебе?
3) Ніхто не хоче доїдати останню консерву сидячи в окопі, читаючи новини про яйця по 17, овочерізки і барабани в бомбосховища по мільйону і купу тендерів на мільйони, одні пінгвіни женька дикухи чого коштують, пардон, але люди на це дивляться і думають:-Ага, якщо під час війни на таку хрень є кошти, а на зброю і виплати військовим немає, значить це якась параша, а не війна. Поки депутати будуть красти, а це факт, розповідаючи, що коштів на військових немає - ніхто не буде йти служити. І людей не загониш ні палкою, ні автоматом, ні силоміць, ні штрафом, тут люди не звикли до такого відношення і влада такими діями нічого не доб`ється. Бо влада хоче однією рукою красти на тендерах мільйони, а другою рукою гнати українців на фронт, і при цьому забезпечення немає. Вже всі в курсі, що вдягнути одного військового це 200.000 грн коштує, при чому це все надає йому не держава, а або родичі/знайомі, або волонтери.
Так що твій півнячий спів про те, які тцк молодці, поки ти сидиш в офісі, нікого не вразить :)
У нас екзестиційна війна на знищення, але, бачте, 500 млн на полярну станцію виділити треба. Ну, розумієте, ну ми ж точно закінчимося як країна без неї.
Я думав, що хоч з цим все ок, поки декілька місяців тому не мобілізували знайомого. І ось ти знову, як і 10 років тому, покупаєшь нормальні розгрузку і плити. WTF?
Це тому, що для цього банкіру наслідки трагічніше, ніж випадкова зустріч з ТЦК. Бо у нього зв’язки і йому це все не загрожує, що ви написали. Людина просто про своє м'яке місце думає.