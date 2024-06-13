Почему общество поддерживает нападения на военных с ТЦК

В условиях усиления мобилизации значительная часть украинцев начала поддерживать действия против обеспечивающих ее полицейский и военных. Почему так происходит и к каким глобальным последствиям может привести, рассуждает инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Год назад большая часть украинского народа поддерживала бандитов в противостоянии с полицейскими, которые были вынуждены применить оружие, когда к ним применили силу.

В этом году большая часть украинского общества поддерживает людей, атакующих ТЦК, представителей ВСУ, в противостоянии с сопротивляющимися законным требованиям.

Люди, вы нормальные? Нормально ли в стране нападать на военных, выполняющих свою работу, во время военного положения? Есть ли вообще в Украине менее защищенная категория людей, чем военные, вынужденные проводить мобилизацию? Считаете ли вы нормальным нападать на военных и считать это доблестью?

Да, у полиции есть взяточники, но это не дает права нападать на полицейских и сопротивляться законным требованиям полиции.

Да, в ТЦК есть взяточники, но это не дает права во время военного положения применять силу к военным.

Почему есть взяточники? Потому что страна коррумпирована. И они есть везде.

Может ли так случиться, что однажды у какого-то военного не выдержат нервы и он пристрелит того, кто применяет к нему силу. Может быть. И он будет прав. И я буду первым, кто будет защищать такого военного. Ибо в стране война. Ибо военный выполняет свою задачу. Потому что уже достало. И виноватым в гибели гражданского будут люди, все это время терпящие позорную практику пренебрежения и атаки представителей ТЦК. Которые для многих людей, похоже, выглядят страшнее, чем солдаты Путина. Или просто на них нападать не страшно? Потому что россияне пристрелили бы таких в момент. А украинские военные вынуждены вести себя «вежливо».

В одном месте считают, что можно избивать военных. В другом мать кусает военного, стараясь не допустить мобилизации своего сына. В третьем коллеги врачи начинают отбивать своего, не желая, чтобы его мобилизовали.

Что дальше? И есть ли ответственность за такие действия. Ответственность военного положения. И, конечно, можно понять эмоции матери. Но за такие понятные эмоции должна наступать понятная уголовная ответственность. Чтобы другие держали эмоции при себе.

Удивительно в обществе формируется показатель свой-чужой. Почему-то в чужие стали попадать полицейские, выполняющие свою работу и защищающие общество. И военные, выполняющие свою работу. Часто они рисковали жизнью на передовой. А теперь они в ТЦК. И они сталкиваются с благодарностью простого народа. И народ считает это нормой? Нормой пытаться отбить у военных тех, кого должны мобилизовать? Так, может, всю армию распустим? Или там, в ВСУ, служат другие люди?

Когда люди поддерживали бандита в противостоянии с полицейским, люди почему-то ставили себя как раз на месте бандита. Именно с ним ассоциировали себя и потому ненавидели полицейского. А теперь люди ассоциируют себя не с военными, защищающими Украину, а с теми, кого могут мобилизовать. Это понятно. Никто из гражданских не хочет уходить в армию, вдохновляясь российской пропагандой, что это путь в один конец. Но одно дело тихо бояться, а другое активно действовать. Становиться на одну сторону с россиянами. Ибо с одной стороны ВСУ. А если вы против ВСУ, то вы вместе с путиным, кадыровым и их убийцами и палачами из Бучи. Прекрасная компания, правда же.

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Когда вы распространяете такое видео, о чем вы думаете? Что это весело? Так ли вы демонстрируете свою гражданскую позицию. Что-то вроде одевать футболку «уклонист» не одевая ее. И что говорит ваша гражданская позиция? Что нормально дискредитировать мобилизацию в Украине? Что нормально поддерживать российскую информационную политику по дискредитации мобилизации. И не приходит ли в вашу голову мысль, почему вдруг для россиян так важно сорвать мобилизацию? Не догадываетесь почему такое большое внимание? И если да, то не сознательно ли вы поддерживаете врага в войне против Украины?