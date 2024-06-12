В «Дии» запустили комплексную услугу для бизнеса «е-Предприниматель»

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске комплексной услуги «е-Предприниматель». Благодаря ей предприниматель может получить бизнес-услуги, предоставив только одно онлайн-заявление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Подробности

«Создавайте собственный бизнес или меняйте сферу деятельности за считанные минуты. Революционная услуга для предпринимателей уже на портале Дия. Получайте все сервисы, необходимые для запуска или развития собственного дела, по одному заявлению за полчаса», — отметили в Минцифры.

«е-Предприниматель» объединяет такие услуги как:

государственная регистрация ФОП;

государственная регистрация изменений в сведения о ФОП, содержащихся в ЕГР;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;

государственная регистрация перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава;

представление информации о вакансиях;

регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

открытие банковского счета

Отмечается, что пользователь может самостоятельно выбрать какие услуги ему необходимо оформить. Если возникают трудности, система может самостоятельно предложить комплексы услуг по популярным видам малого бизнеса — для кафе, салона красоты, IT и точки продаж.