За май украинцы скупили рекордные $2,2 миллиарда наличными

Объемы покупки валюты населением в мае 2024 года превысили объемы ее продаж на $1,04 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Национального банка .

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В частности, в мае население существенно увеличило объемы покупки наличной валюты — до $2,24, это рекордный показатель минимум за год. В то же время объемы ее продаж почти не изменились — $1,27 млрд.

В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.