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10 июня 2024, 16:06 Читати українською

За май украинцы скупили рекордные $2,2 миллиарда наличными

Объемы покупки валюты населением в мае 2024 года превысили объемы ее продаж на $1,04 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Объемы покупки валюты населением в мае 2024 года превысили объемы ее продаж на $1,04 миллиарда.
Фото:depositphotos

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В частности, в мае население существенно увеличило объемы покупки наличной валюты — до $2,24, это рекордный показатель минимум за год. В то же время объемы ее продаж почти не изменились — $1,27 млрд.

В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
zerotoler
zerotoler
10 июня 2024, 16:22
#
Потужно
+
+45
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
10 июня 2024, 16:46
#
Громадяни як бачимо сліпо вірять у світле майбутне єдиного марофону
+
+5
Alex2006
Alex2006
10 июня 2024, 16:54
#
Скоріше просто стали жертвами загону через низьку фінансову грамотність і невміння правильно рахувати фінансовий результат.
+
+5
Alex2006
Alex2006
10 июня 2024, 16:53
#
Добряче обмінки заробили на оленях :)
+
0
42077136
42077136
10 июня 2024, 17:23
#
Це через зниження облікової ставки.
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