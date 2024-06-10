С начала большой войны банки выдали бизнесу льготных кредитов на 220 млрд

Бизнес получил от банков 55 128 кредитов на 219,9 млрд грн с момента начала большой войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

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Из них по состоянию на 10 июня предприниматели привлекали:

19,48 млрд грн — на инвестиционные цели;

61,57 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

38,56 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

16,06 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,36 млрд грн — на антивоенные цели;

13,54 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

С начала этого года по программе предприниматели получили 10986 кредитов на 42,6 млрд грн. В частности, за последнюю неделю 452 льготных кредита на 1,3 млрд грн.

Всего с момента старта программы банки подписали 89 950 кредитных договоров на 309,5 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики — 61 695 договоров на 138,6 млрд. грн.