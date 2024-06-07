Спрос на электромобили в мае увеличился на 68%

За май 2024 года украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%, однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковушки — 4025 штук (новых — 647, б/у — 3378).

Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В топ-5 новых электромобилей луны попали:

Volkswagen ID.4 — 110 авто;

Honda M-NV — 72 машины;

Nissan Ariya — 58;

BYD Song Plus — 45;

Zeekr 001 — 32.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит так:

Nissan Leaf — 492 автомобилей;

Tesla Model 3 — 404 авто;

Tesla Model Y — 335;

Volkswagen е-Golf — 212;

Hyundai Kona — 210 машин.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. машин на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% — подержанные.