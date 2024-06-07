За май 2024 года украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».
Спрос на электромобили в мае увеличился на 68%
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По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%, однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковушки — 4025 штук (новых — 647, б/у — 3378).
Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.
В топ-5 новых электромобилей луны попали:
- Volkswagen ID.4 — 110 авто;
- Honda M-NV — 72 машины;
- Nissan Ariya — 58;
- BYD Song Plus — 45;
- Zeekr 001 — 32.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит так:
- Nissan Leaf — 492 автомобилей;
- Tesla Model 3 — 404 авто;
- Tesla Model Y — 335;
- Volkswagen е-Golf — 212;
- Hyundai Kona — 210 машин.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. машин на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% — подержанные.
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