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7 июня 2024, 13:17 Читати українською

Спрос на электромобили в мае увеличился на 68%

За май 2024 года украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом идет речь в сообщении ассоциации «Укравтопром».

За май 2024 года украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%, однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковушки — 4025 штук (новых — 647, б/у — 3378).

Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В топ-5 новых электромобилей луны попали:

  • Volkswagen ID.4 — 110 авто;
  • Honda M-NV — 72 машины;
  • Nissan Ariya — 58;
  • BYD Song Plus — 45;
  • Zeekr 001 — 32.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит так:

  • Nissan Leaf — 492 автомобилей;
  • Tesla Model 3 — 404 авто;
  • Tesla Model Y — 335;
  • Volkswagen е-Golf — 212;
  • Hyundai Kona — 210 машин.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. машин на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% — подержанные.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
vfp
vfp
7 июня 2024, 15:01
#
Зараз предмет подвійного використання)
+
0
Riojas
Riojas
7 июня 2024, 15:11
#
Отличная инвестиция прямо сейчас)
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