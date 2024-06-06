ЕЦБ снизил ставки впервые почти за 5 лет

Европейский центральный банк в четверг снизил процентные ставки с рекордно высоких уровней, смягчив денежно-кредитную политику впервые почти что за пять лет. Об этом пишет Bloomberg.

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Снижение ставки, прогноз по инфляции и ВВП

ЕЦБ снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта до уровня 4,25% с 4,50% и ставку по депозитам до 3,75% с 4,00%.

Регулятор повысил прогноз инфляции в валютном блоке до 2,5% в 2024 году по сравнению с предыдущими ожиданиями в 2,3%.

Центральный банк ожидает базовую инфляцию на уровне 2,8% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

ЕЦБ также повысил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,9% с 0,6%, ожидавшимися в марте.

«Совет управляющих продолжит придерживаться подхода, при котором решения будут зависеть от поступающих данных на каждом заседании», — говорится в заявлении ЕЦБ по итогам заседания.

«Решения о процентных ставках будут основываться на оценке перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности смены траектории денежно-кредитной политики, — сообщил центробанк. — Совет управляющих не берет на себя предварительных обязательств по выбору конкретного курса ДКП».

Управляющие ЕЦБ ясно давали понять, что намерены снизить стоимость заимствований, поскольку инфляция в 20 странах блока в последние месяцы упала с более чем 10% в конце 2022 года до уровня чуть выше 2-процентного целевого ориентира.