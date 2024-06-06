В январе-марте 2024 года в Совет бизнес-омбудсмена поступило 345 обращений от бизнеса по поводу злоупотреблений государственных органов, что больше, чем в предыдущих двух кварталах в 2023 году. Об этом говорится в отчете Совета бизнес-омбудсмена.
Жалоб от бизнеса стало больше: К кому больше всего обращений
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На что жалуется бизнес
Почти четверть (24%) всех жалоб поступило от предприятий в сфере оптовой торговли, 13% — производства, 12% — строительства и недвижимости. 89% жалоб приходилось на компании с украинским капиталом.
В Офисе бизнес-омбудсмена уточнили, что 60% жалоб бизнеса (207 обращений) касались налоговых вопросов, 14% предпринимателей жаловались на действия правоохранительных органов (48 обращений), а 7% — на таможенные вопросы (23 обращения).
В частности, основаниями для жалоб на действия налоговиков чаще всего становились:
- неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (57 жалоб);
- налоговые проверки (46);
- системная блокировка налоговых накладных (33);
- включение в перечни рисковых плательщиков (31);
- другие налоговые вопросы (30);
- возмещение НДС (7);
- электронное администрирование НДС (2);
- аннулирование/восстановление/отказ в регистрации плательщиков НДС (1).
«Несмотря на то, что количество жалоб по СМКОР уменьшилось с 66% (136 жалоб) в прошлом квартале до 58% (121 жалоба) в январе-марте 2024 года, этот блок неизменно является основным предметом беспокойства и административного обжалования бизнесом», — отмечается в отчете.
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