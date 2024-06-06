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6 июня 2024, 12:25 Читати українською

Жалоб от бизнеса стало больше: К кому больше всего обращений

В январе-марте 2024 года в Совет бизнес-омбудсмена поступило 345 обращений от бизнеса по поводу злоупотреблений государственных органов, что больше, чем в предыдущих двух кварталах в 2023 году. Об этом говорится в отчете Совета бизнес-омбудсмена.

В январе-марте 2024 года в Совет бизнес-омбудсмена поступило 345 обращений от бизнеса по поводу злоупотреблений государственных органов, что больше, чем в предыдущих двух кварталах в 2023 году.
Фото:depositphotos

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На что жалуется бизнес

Почти четверть (24%) всех жалоб поступило от предприятий в сфере оптовой торговли, 13% — производства, 12% — строительства и недвижимости. 89% жалоб приходилось на компании с украинским капиталом.

В Офисе бизнес-омбудсмена уточнили, что 60% жалоб бизнеса (207 обращений) касались налоговых вопросов, 14% предпринимателей жаловались на действия правоохранительных органов (48 обращений), а 7% — на таможенные вопросы (23 обращения).

В частности, основаниями для жалоб на действия налоговиков чаще всего становились:

  • неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных (57 жалоб);
  • налоговые проверки (46);
  • системная блокировка налоговых накладных (33);
  • включение в перечни рисковых плательщиков (31);
  • другие налоговые вопросы (30);
  • возмещение НДС (7);
  • электронное администрирование НДС (2);
  • аннулирование/восстановление/отказ в регистрации плательщиков НДС (1).

«Несмотря на то, что количество жалоб по СМКОР уменьшилось с 66% (136 жалоб) в прошлом квартале до 58% (121 жалоба) в январе-марте 2024 года, этот блок неизменно является основным предметом беспокойства и административного обжалования бизнесом», — отмечается в отчете.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
6 июня 2024, 12:50
#
Владі пофіг на бізнес. Головне свої кишені набивати та штрафами обкладати.
+
0
Abramon
Abramon
6 июня 2024, 15:36
#
«89% скарг припадало на компанії з українським капіталом» — міжнародний бізнес працює в законодавчому полі тієї країни де присутній, а українські бізнесмени люблять «схематоз» і ухилення від оподаткування.
+
0
Studen3
Studen3
6 июня 2024, 16:29
#
Когда попробуете сами работать, с нашими кредитами, арендой и др, тогда всё сами узнаете. Иностранцы, это условно: мерс, бмв, пежр и т. д. и т.п, сигареты, это все чистые импортеры, с материнским камиталом и лобби в ВР
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