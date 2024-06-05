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5 июня 2024, 13:14 Читати українською

Индия непредсказуема, а магия Моди подходит к концу: кто возглавит родину специй

Индийской народной партии — Бхаратия Джаната — не хватило абсолютного большинства в индийском парламенте, который состоит из 543 членов. Впервые за 10-летнее правление Моди премьер-министру придется вести себя хорошо с некоторыми более мелкими партиями, чтобы удержать власть, пишет Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Индийской народной партии — Бхаратия Джаната — не хватило абсолютного большинства в индийском парламенте, который состоит из 543 членов.

С тех пор, как в 2014 году премьер-министр Нарендра Моди «ворвался» в свой кабинет, получив неожиданное и беспрецедентное абсолютное законодательное большинство, многие предположили, что политика страны изменилась навсегда. Казалось, что эпоха коалиций прошла, и Индия неумолимо движется к однопартийному доминированию.

Биржевым трейдерам и проправительственным экспертам траектория развития страны казалась совершенно ясной: ей было суждено увидеть устойчивый рост экономики на уровне 8%, счастливых избирателей и премьер-министра, набирающего силу в стране и за рубежом.

Многие инвесторы вложились в активы страны, опираясь на результаты опросов и экзитполов, которые показывали убедительную победу Моди.

Но Индия непредсказуема. Это неопровержимый факт, о котором сами индийцы, похоже, забыли за последнее десятилетие. Индийские избиратели предпочли не согласиться с планами Нарендры Моди вновь возглавить страну. И похоже, Моди надоел не только южанам, но и избирателям на севере Индии.

Почему Моди недовыбрали

Моди пришел к власти 10 лет назад, обещая рабочие места в промышленности и реформы, благоприятные для частного сектора. Вместо этого в ходе этой кампании он доказывал, что создаются рабочие места, и что рост цен на акции компаний государственного сектора подтверждает его экономические результаты. Это явное отступление от амбиций десятилетней давности.

Рост занятости при Моди был, в лучшем случае, незначительным. Социальная инклюзивность была неоднородной. Хотя большая часть страны выглядит совсем иначе, чем в 2014 году, еще большая ее часть выглядит практически без изменений.

В маленьких городках Индии не произошло такой революции в инфраструктуре, которую в последние десятилетия пережили города такого же размера в Китае или Юго-Восточной Азии. Большие мегаполисы преобразились в годы бума 2000-х годов, но с тех пор они в основном находились в стагнации.

Какими бы ни были цифры роста ВВП, правдоподобны они или нет, ясно одно: избиратели не верят, что этот рост достиг их кошельков. Неудивительно, что подобные факты не остались без внимания.

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Что будет дальше

Теперь Моди готовится к коалиционным переговорам после того, как его партия потеряла большинство в парламенте. Это вынуждает Моди полагаться на союзников для формирования правительства впервые с тех пор, как он пришел к власти десять лет назад.

Партии Моди необходимо заручиться поддержкой двух региональных союзников. Переговоры по коалиции могут оказаться непростыми, пишет Bloomberg.

Многие не разделяют индуистские националистические взгляды, которые являются основой программы Индийской народной партии. Это означает, что она может быть вынуждена отказаться от своей вызывающей риторики и амбиций по более агрессивному преобразованию Индии в откровенно индуистскую нацию.

Правительство Моди и его союзники полностью доминировали в информационном пространстве за последнее десятилетие. Они стремились поддерживать бешеный темп и невероятный энтузиазм, которыми отмечен первый поход премьер-министра к власти.

Правительство считало, что урок его радикального переизбрания в 2019 году заключался в том, что социального консерватизма и социального обеспечения было достаточно, чтобы сохранить контроль. Но Моди и его партия достигли пределов. Без реальных перемен на местах ему или любому его преемнику может быть сложно сохранить власть в течение следующих пяти лет.

Ослабленный мандат Моди «затруднит проведение спорных экономических реформ», — соглашается Шилан Шах, экономист Capital Economics. Однако новое правительство «все еще может сделать достаточно, чтобы сохранить потенциальный рост на уровне 6−7%», сказал он. Это приведет к тому, что экономика «увеличится более чем в два раза в течение следующего десятилетия», — считает Шах.

Источник: Минфин
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