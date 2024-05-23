Индия получает «золотую акцию»: какие страны не смогут без нее обойтись

Как страны могут начать заново выстраивать геополитические связи, и какие риски и вызовы могут нести новые союзы, рассказал финансовый аналитик Аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

США и ЕС не смогут обойтись без Индии

Геополитика вообще любит треугольники, именно в их рамках удобно формировать внутренние силы и противосилы, разыгрывать «третьего лишнего», как в случае с СССР в треугольнике Киссинджера «Китай-СССР-США». Тогда «третьим лишним» стал СССР.

Но сейчас наступает, по моей формулировке, «Эпоха воюющих кластеров» и Революция Глобального Юга. Ключевой фигурой геополитического противостояния становится ромб. Разделите ромб на две части и получите два треугольника.

С первым мы определились — это Китай-рф-Иран. Страшный сон Киссинджера, так как этот треугольник обладает сразу тремя векторами силы: в сторону Израиля, ЕС и Индо-Тихоокеанского региона (Япония, Тайвань, Южная Корея). И у него есть защищенные внутренние коммуникации.

Трудно себе представить, о чем думает Байден. Но на его месте любой другой президент США работал бы в режиме 24/7 над «расшивкой» этого симбиоза в виде Ирана, рф и Китая.

С одним треугольником определились, а что со вторым? Есть США и ЕС, стран, которые могли бы претендовать на третью силу, немного. Британия, Япония, Канада, Австралия, Южная Корея таковыми не являются, несмотря на свой экономический потенциал. Остается Индия.

В противном случае, США придется «работать» на два фронта (Израиль, Тайвань), и это при условии, что Европа сама сможет сформировать систему своей безопасности, а это неочевидно. Без Индии, союз ЕС и США выглядит, как слон на трех ногах. Нужна четвертая нога в виде Индии.

Как можно перетасовать союзы

Есть еще вариант «схлопнуть» ромб и разделить его на три треугольника, в каждом из которых будет участвовать США и вести свою игру. Но тогда нужно «убрать» одного из шести участников.

Сейчас их шесть: Китай, рф, Иран, США, ЕС и потенциально Индия.

Если убрать Иран, то ромб распадается на три треугольника:

рф, Китай, США — почти классика.

рф, США и ЕС — особенно в контексте нового арктического противостояния (Первая глобальная климатическая война, по моей терминологии и если верить Соросу).

США, Индия, Китай — совершенно новый формат. Его реализация потребует триллионных инвестиций и способность США реализовывать глобальные девелоперские проекты развития, а не разрушения.

В Японии, Южной Корее и на Тайване у американцев получилось. Но это было давно. В Афганистане, Ливии и Ираке — провал. Но в перспективе возникших рисков, эти провалы выглядят, как эпизоды чего-то большего.

Этим «большим» может стать формирование «мирового евразийского острова» в составе рф, Китая, Ирана, Беларуси, Центральной Азии, Пакистана, Афганистана, Мьянмы, КНДР. Что-то вроде апгрейда ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

С другой стороны, согласно ряду теорий, могут быть страны Скандинавии, Балтии, Украина, Британия, Северная Африка, Йемен, Индия, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Тайвань, Южная Корея и Япония. Этим, в частности, объясняется включение Швеции и Финляндии в НАТО, обострение на Тайване.

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Почему без Индии обойтись не удастся и с кем будет Африка

Усиление торгового взаимодействия рф, Ирана, Индии и Пакистана, наряду с проектом строительства транспортного коридора Север-Юг (из рф в Азербайджан, иранские порты и далее в Индию), создает для Запада ряд вызовов.

Это усиление формирует интеграционное торговое ядро «Большого острова» в виде Евразии, которое, в случае запуска новых транспортных сухопутных коридоров, впервые в истории может стать независимым от морских транспортных коммуникаций и, соответственно, от военно-морской мощи океанских империй, таких как США и Британия.

Слабость сухопутных коридоров всегда была ахиллесовой пятой сухопутных империй, начиная с древнего Великого шелкового пути и завершая новыми логистическими проектами Китая. Судьба проекта «Мирового острова» опять зависит от Индии, так как без нее пазл не складывается.

Именно поэтому США уделяют отношениям с Дели такое пристальное внимания, пытаясь запустить альтернативный морской «Путь специй» из Индии в ЕС. Индия же пытается разыграть золотую акцию, принимая участие и в БРИКС, и в «Путь специй».

Африка, в свою очередь, будет дрейфовать либо в сторону «Большого Острова», либо в сторону региональных проектов Запада — в зависимости от того, кто будет побеждать.

Как поведет себя Китай

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно посетила с визитом КНР.

Ключевое ее послание китайскому руководству: добровольное сокращение промышленного «избыточного» потенциала и размера национального капитала: «уменьшение национального капитала может быть позитивным».

Особенно Йеллен настаивала на резком сокращении выпуска Китаем электромобилей и прочих «зеленых товаров», так как Зеленый курс должен стать драйвером роста ЕС и США, а не Китая.

Китай может принять эти правила игры и сохранить часть торговых операций с ЕС и США. В этой модели он продолжит оставаться уязвимым от блокировки морских торговых путей.

А может и не принять, сделав ставку на внутренний рынок и взаимодействие со странами Азии и Африки, кредитуя их для покупки китайских товаров и размещая там дешевые производства. Позволяя вкладывать избытки капитала этих стран в юаневые финансовые инструменты, как это уже делает сейчас рф.

В таком случае, Китай будет ориентироваться на внутренние евразийские сухопутные коммуникации, постепенно отказываясь от морских. Активность хуситов в Красном море может быть связана именно с этим: в случае запуска транспортного коридора Север-Юг, Суэцкий канал становится ненужным для транспортировки российской нефти в Индию.

В общем за торговыми изменениями всегда приходят и геополитические трансформации. Призрак бродит по миру, призрак «Большого евразийского острова».

И это самый большой вызов для США, когда концепцию «Мирового острова» хотела реализовать Германия в ходе Второй мировой войны.