Национальный банк Украины установил на 4 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,4813 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на пять копеек
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Валютный рынок
НБУ на 4 июня установил официальный курс евро на уровне 43, 89 грн. Европейская валюта подешевела на 9 копеек.
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Источник: Минфин
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