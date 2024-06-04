Жизнь дорожает: почему оказалось, что украинцы к этому не готовы

Недавно украинцам повысили тарифы на электроэнергию, а вскоре можем получить и повышение налогов. Реакции на такие перспективы разные. Почему выступающие против неправы, НВ рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса . «Минфин» выбрал главное.

В истории мира еще не было такого, чтобы такого масштаба война длилась два года и правительство не поднимало налоги. Война всегда приводит к головокружительному падению уровня жизни. Когда государство берет у населения денег больше. И не может позволить себе тратить на социальную поддержку.

В Украине до сих пор было не так. В Украине до сих пор не росли налоги. А государство до сих пор поддерживало нерыночные тарифы и кучу социальных льгот. И это стало восприниматься как должное. Это чудо, обеспеченное деньгами Запада. Но некоторые украинцы привыкли к этому чуду и живут, как будто так и надо.

Что не понимают украинцы

Некоторые украинцы не осознают, что живут в тылу преимущественно так, как будто ничего не произошло. Что курс стабилен. Что инфляция минимальна. Да, минимальная, на уровне американской, а не 1000 процентов. И без продуктовых карточек. Воспринимая сложившуюся ситуацию как должное.

Когда некоторые военные говорили, что люди в тылу забыли о войне, ты внутренне возмущался и возражал. Когда люди в тылу забывают о войне и хотят жить так, словно войны нет, то ты начинаешь думать, а может, некоторые военные были правы. Неприятно это признавать, но что делать, когда инфантилизм просто кричит о себе.

И вот пришло время, когда денег перестало хватать. Потому что война. И правительство готовит население к незначительному повышению налогов. Реально незначительному, учитывая масштабы войны. Направленных на потребление, которое не думает падать. А также правительство под давлением агрессивных атак энергетической инфраструктуры (только в ночь с пятницы на субботу на энергетику летело более 50 ракет и часть, хоть и меньшая, но долетела) решилось привести тарифы к более или менее рыночным уровням.

И что мы видим? Инфантильная волна недовольства. И это во время войны. Как будто войны нет. Как будто это незначительный фактор. Прямо как с мобилизацией, когда вдруг оказалось, что добровольцев не хватает.

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Война — это дорого

Как это назвать? Разве взрослые люди не должны понимать, что война — это дорого, и то, что до сих пор во время войны не повышали налоги, уникальное чудо, которое не могло продолжаться вечно?

Разве взрослые люди не должны понимать, что у государства не может быть лишних ресурсов поддерживать дешевые тарифы субсидируя всех потребителей? Ведь два года войны государство держало нерыночные тарифы на электроэнергию, причем украинские чиновники ездили по миру и просили миллиарды долларов помощи.

Если мы так богаты, что можем себе позволить нерыночные тарифы, вдвое ниже, чем в Молдове, разве нам нужно помогать? Если во время войны государство избегает повышения собственных налогов (а иногда даже вводит налоговые льготы или планирует заниматься популизмом вроде кэшбека за украинский товар), то как представителям государства просить деньги у налогоплательщиков других стран?

Но нет. Популизм — наше все. Взрослеть мы не согласны. Мы продолжаем требовать чуда. Сохранять низкие налоги. Низкие тарифы. И финансировать войну. Желательно еще нанять 100 500 наемников, чтобы воевали они.

Если украинцы не способны повзрослеть во время войны, что должно произойти, чтобы инфантильность ушла? Астероид? Инопланетяне? Зомби-апокалипсис? Или даже тогда украинцы потребуют низких налогов и дешевых тарифов?

Третий год Великой войны. В Украине впервые речь зашла о повышении налогов и тарифов. И украинцы видят зраду. Украинцы против. Украинцы считают, что это несправедливо… Что еще лучше свидетельствует об инфантильности и о нежелании взрослеть даже во время войны. И это пугает.