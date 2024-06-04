Жизнь дорожает: почему оказалось, что украинцы к этому не готовы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2024, 16:57 Читати українською

Жизнь дорожает: почему оказалось, что украинцы к этому не готовы

Недавно украинцам повысили тарифы на электроэнергию, а вскоре можем получить и повышение налогов. Реакции на такие перспективы разные. Почему выступающие против неправы, НВ рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. «Минфин» выбрал главное.

Нещодавно українцям підвищили тарифи на електроенергію, а незабаром можемо отримати й підвищення прямих на непрямих податків.

В истории мира еще не было такого, чтобы такого масштаба война длилась два года и правительство не поднимало налоги. Война всегда приводит к головокружительному падению уровня жизни. Когда государство берет у населения денег больше. И не может позволить себе тратить на социальную поддержку.

В Украине до сих пор было не так. В Украине до сих пор не росли налоги. А государство до сих пор поддерживало нерыночные тарифы и кучу социальных льгот. И это стало восприниматься как должное. Это чудо, обеспеченное деньгами Запада. Но некоторые украинцы привыкли к этому чуду и живут, как будто так и надо.

Что не понимают украинцы

Некоторые украинцы не осознают, что живут в тылу преимущественно так, как будто ничего не произошло. Что курс стабилен. Что инфляция минимальна. Да, минимальная, на уровне американской, а не 1000 процентов. И без продуктовых карточек. Воспринимая сложившуюся ситуацию как должное.

Когда некоторые военные говорили, что люди в тылу забыли о войне, ты внутренне возмущался и возражал. Когда люди в тылу забывают о войне и хотят жить так, словно войны нет, то ты начинаешь думать, а может, некоторые военные были правы. Неприятно это признавать, но что делать, когда инфантилизм просто кричит о себе.

И вот пришло время, когда денег перестало хватать. Потому что война. И правительство готовит население к незначительному повышению налогов. Реально незначительному, учитывая масштабы войны. Направленных на потребление, которое не думает падать. А также правительство под давлением агрессивных атак энергетической инфраструктуры (только в ночь с пятницы на субботу на энергетику летело более 50 ракет и часть, хоть и меньшая, но долетела) решилось привести тарифы к более или менее рыночным уровням.

И что мы видим? Инфантильная волна недовольства. И это во время войны. Как будто войны нет. Как будто это незначительный фактор. Прямо как с мобилизацией, когда вдруг оказалось, что добровольцев не хватает.

Читайте также: Правительство готовит повышение налогов: как это сделать, не повредив людям

Война — это дорого

Как это назвать? Разве взрослые люди не должны понимать, что война — это дорого, и то, что до сих пор во время войны не повышали налоги, уникальное чудо, которое не могло продолжаться вечно?

Разве взрослые люди не должны понимать, что у государства не может быть лишних ресурсов поддерживать дешевые тарифы субсидируя всех потребителей? Ведь два года войны государство держало нерыночные тарифы на электроэнергию, причем украинские чиновники ездили по миру и просили миллиарды долларов помощи.

Если мы так богаты, что можем себе позволить нерыночные тарифы, вдвое ниже, чем в Молдове, разве нам нужно помогать? Если во время войны государство избегает повышения собственных налогов (а иногда даже вводит налоговые льготы или планирует заниматься популизмом вроде кэшбека за украинский товар), то как представителям государства просить деньги у налогоплательщиков других стран?

Но нет. Популизм — наше все. Взрослеть мы не согласны. Мы продолжаем требовать чуда. Сохранять низкие налоги. Низкие тарифы. И финансировать войну. Желательно еще нанять 100 500 наемников, чтобы воевали они.

Если украинцы не способны повзрослеть во время войны, что должно произойти, чтобы инфантильность ушла? Астероид? Инопланетяне? Зомби-апокалипсис? Или даже тогда украинцы потребуют низких налогов и дешевых тарифов?

Третий год Великой войны. В Украине впервые речь зашла о повышении налогов и тарифов. И украинцы видят зраду. Украинцы против. Украинцы считают, что это несправедливо… Что еще лучше свидетельствует об инфантильности и о нежелании взрослеть даже во время войны. И это пугает.

Автор:
Фурса Сергей
Инвестиционный банкир Фурса Сергей
Dragon Capital
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
brigadirius
brigadirius
4 июня 2024, 17:37
#
Коли бачиш скільки влада витрачає на озеленення, та укладку асфальту (від тогож Вовчанська до кордону з рашою), то пропадає бажання платити податки.
+
0
brigadirius
brigadirius
4 июня 2024, 17:40
#
В мене біля будинку парк. Кожні три дні, купа здорових мужиків пів дня викошують там траву. А могли б будувати фортифікації біля фронту. Міст в парк «Наталка», таж бачу для влади на часі.
+
0
Артур М.
Артур М.
4 июня 2024, 17:44
#
Для лгбт параду за 2 лями ці правила, очевидно, не діють.
+
+36
Kanarej
Kanarej
4 июня 2024, 17:50
#
Ну тобто розпил в масових масштабах припиняти не цікаво. Не кажучи вже про покарання винних. Роздутий і неефективний держапарат скорочувати і оптимізовувати теж нема дурних. А тут ще й інфантильні кріпаки не хочуть щоб їм податки підіймали. І от саме це і лякає…
+
0
Артур М.
Артур М.
4 июня 2024, 18:28
#
Україна та українці виживають не завдяки політикам та владі, а всупереч. Просто ми навчились за всю історію незалежності, якось обходити рішення цих мародерів і дов*ойобів.
Нажаль, усі питання ми самі потягнути не можемо.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают penetrator1963, Віталій Полтенко и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами