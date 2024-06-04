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4 июня 2024, 8:50 Читати українською

Восточная дипломатия: как Китай видит окончание войны в Украине

В Саммите мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии, уже согласились принять участие 106 государств. В то же время делегация Китая не подтвердила свое участие в нем. Более того, по словам Владимира Зеленского, КНР уговаривала другие государства отказаться от участия в мероприятии. Почему Китай упирается проведению этого саммита и какие выдвигает собственные мирные инициативы, в колонке для zn.ua рассказала ассоциированный старший аналитик Центра «Новая Европа» Наталья Бутырская. «Минфин» выбрал главное.

В Саммите мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии, уже согласились принять участие 106 государств.

В последние месяцы вокруг Китая развернулись активные дипломатические соревнования. Западные политики продолжают убеждать Поднебесную повлиять на путина для завершения российско-украинской войны, тогда как кремль пытается заручиться поддержкой Пекина в обеспечении экономической устойчивости в условиях международной изоляции и продвижении собственного видения войны против Украины.

Показательным результатом этой гонки может стать инициированный Украиной Саммит мира, который состоится 15−16 июня в Швейцарии. Участие Китая в нем до сих пор не подтверждено, несмотря на усилия украинской и западной дипломатии.

Тесные отношения с Китаем и другими странами Глобального Юга позволяют россии заявлять об ограниченных возможностях стран «находящегося в меньшинстве» Запада относительно ее изоляции. Поэтому, перед украинской дипломатией встала нелегкая задача: объединить мировое большинство государств вокруг достижения длительного и справедливого мира в Украине на украинских условиях.

Это определенным образом повлияло на формулирование главных вопросов для обсуждения на саммите: на рассмотрение вынесены не все десять пунктов формулы мира, а только три — безопасность в Черном и Азовском морях и обеспечение экспорта из Украины, ядерная безопасность, возвращение пленных и незаконно депортированных украинских детей. Эти три пункта также находят отражение в китайских мирных предложениях из 12 пунктов, что свидетельствует о стремлении Украины создать основу для участия Пекина.

Китай и рф

Другое дело, что конвергенция между Пекином и москвой в глобальных вопросах и вопросах, касающихся российско-украинской войны, ставит под сомнение незаангажированность Китая. За более чем два года конфликта Пекин стал для рф не только серьезной дипломатической, экономической опорой, но и главным поставщиком товаров двойного назначения, которые используются в производстве российского оружия.

Более того, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил: у британской и американской разведки есть доказательства того, что «Китай уже предоставляет или готовится оказать летальную помощь россии, которую она будет использовать в войне против Украины». Пока Шаппс не предоставил подтверждение этой информации, но, очевидно, такая угроза есть, учитывая, что эта тема постоянно фигурирует в переговорах западных лидеров с Си Цзиньпином.

Китайская позиция далека от нейтральности, и это очевидно. Но несмотря на это, для москвы одинаково важно, чтобы Китая на саммите не было: даже такую условную дипломатическую победу она бы не хотела подарить Киеву. Именно поэтому сначала сергей лавров, который посетил Пекин вслед за канцлером Шольцом и госсекретарем Блинкеном, а затем владимир путин, совершивший визит в Китай сразу после возвращения Си Цзиньпина из европейского турне, приложили немало усилий, чтобы снивелировать значимость саммита и предотвратить участие КНР. Очевидно, беспокоясь, чтобы Западу не удалось изменить позицию Пекина.

В чем состоит план Китая

Официально Китай отмечает, что «поддерживает проведение в должное время международной конференции, признанной как россией, так и Украиной, которая обеспечит равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов». Эта позиция прозвучала, как итог визита специального представителя по вопросам Евразии Ли Хуэя в Киев, москву и некоторые европейские государства, во время которого он пытался убедить украинских и европейских партнеров в необходимости вовлечь москву в переговорный процесс. Далее ее начали использовать во всех официальных формулировках, в частности, и при изложении позиции по «украинскому кризису» Си Цзиньпином в европейском турне. Определенным образом это ответ Китая на приглашение принять участие в саммите.

Таким образом Китай, претендующий на роль ключевого посредника в урегулировании российско-украинского конфликта и стремящийся влиять на формирование европейской архитектуры безопасности, не только отстаивает позицию москвы, но и пытается продвигать собственные «мирные предложения», получив их одобрение с российской стороны.

С 3 по 9 мая спецпредставитель Китая Ли Хуэй провел третий раунд «челночной дипломатии» по «политическому урегулированию украинского кризиса», посетив Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ. По факту это те страны, которые тем или иным образом принимают посредническое участие в разрешении российско-украинского конфликта. В преддверии визита Ли Хуэй также провел телефонный разговор с представителями Бразилии, Индонезии, ЮАР, Казахстана. В ходе этих переговоров Китай выдвинул шесть идей для деэскалации ситуации:

  • придерживаться «трех принципов» снижения напряженности: не допускать расширения боевых действий, провокаций и подливания масла в огонь соответствующими сторонами (обычно под такой формулировкой понимают непоставку Украине оружия);
  • стороны конфликта должны создать условия для прямого диалога и способствовать деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня;
  • способствовать улучшению гуманитарной ситуации и предотвращению большего гуманитарного кризиса (воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты). Китай поддерживает обмен военнопленными между сторонами конфликта;
  • противостоять использованию ядерного, химического и биологического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегание ядерных угроз;
  • противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как ядерные электростанции, избегать техногенных ядерных аварий;
  • совместно поддерживать международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продуктами питания и транспорта, безопасность ключевой инфраструктуры — нефте- и газопроводов, а также подводных волокно-оптических кабелей для обеспечения стабильности глобальной промышленной цепи поставок.

Вслед за этим, 23 мая, во время визита главного советника бразильского президента Сельсо Аморимы в Пекин, эти пункты вошли в обнародованное совместное заявление о «продвижении политического урегулирования кризиса в Украине». Стороны заявили, что «приветствуют поддержку и одобрение вышеупомянутых общих договоренностей» другими членами международного сообщества. Также Бразилия поддержала позицию Китая о проведении международной конференции, которая будет признана как рф, так и Украиной.

Таким образом Китай пытается выстроить группу поддержки собственных мирных инициатив для создания альтернативной платформы по урегулированию российско-украинского конфликта, услуги, которые будут приемлемы для российской стороны и заранее поддержаны странами-единомышленниками. Дипломатический вояж китайского спецпредставителя был осуществлен, чтобы убедить страны не участвовать в украинском саммите и поддержать китайские инициативы, некоторые пункты из которых четко указывают на попытки замораживания войны. В противном случае, можно ли считать случайностью, что сразу после визита Ли Хуэя появилась информация, что президенты Бразилии и ЮАР не будут присутствовать на саммите в Швейцарии?

Чего ожидать от саммита

Инаугурационный Саммит мира не принесет ключевого решения — достижения справедливого мира в Украине, поскольку он охватывает лишь узкий круг вопросов и не включает принципиальные пункты украинской формулы мира, касающиеся уважения суверенитета и восстановления территориальной целостности нашей страны и вывода российских войск с ее территории.

москва уже заявила, что не согласится на условия, которые ей будут «насаждать Украина и Запад». И это очевидно. Особенно в нынешней ситуации, когда у россии преимущество на фронте и, в отличие от Запада, она готова вести войну на выматывание. Расчет на то, что Китай «надавит» или повлияет на путина, чтобы тот принял позицию, выработанную на украинских условиях, выглядит призрачным. россия и Китай — приспешники в стратегическом противостоянии с США, поэтому было бы удивительно, если бы Пекин собственноручно способствовал победе Запада над рф (а именно так он рассматривает российско-украинскую войну, в которой Украина является лишь «пешкой»).

Да, Китай — едва ли не единственное государство в мире, которое оказывает влияние на россия и путина лично. Именно это дает ему преимущество и делает важным игроком по урегулированию российско-украинского конфликта. Вместе с тем в нынешней ситуации Китай видит собственное окно возможностей и пытается его использовать.

Не исключено даже, что в конце концов Пекин отправит своего представителя (скорее всего, им может стать Ли Хуэй), чтобы не потерять видимость нейтрального игрока и не быть полностью зачисленным к российскому лагерю. Особенно на фоне согласия Индии и заявления ее премьера Нарендры Моди о том, что «Индия будет участвовать во всех важных саммитах, продвигающих, как повестку дня, глобальный мир, безопасность и развитие».

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Решения будут приниматься, учитывая количество и представленность стран-участниц, прежде всего Глобального Юга. Главное, чтобы в желании привлечь Китай к урегулированию российско-украинской войны Киев не завышал надежд, а мы все не попали в китайскую ловушку.

Автор:
Бутырская Наталья
Ассоциированный старший аналитик Центра «Нова Європа» Бутырская Наталья
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Prya
Prya
4 июня 2024, 9:14
#
Как правильно заметил один спец, в Китае понимают, что следующие на очереди — они. А потому, разумеется, будут сопротивляться. Ну, а общий вердикт таков: БРИКС на саммите «мира» не будет. От Австралии будет министр по делам инвалидов. Мои ожидания как от саммита, так и от встречи НАТО позже — нулевые. По-видимому, это должно стать для нас предварительным холодным душем. Перед тем, что будет осенью, и дальше зимой.
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0
Riojas
Riojas
4 июня 2024, 10:17
#
С одной стороны, чтобы не «быть следующими» Китаю достаточно не вторгаться в Тайвань. С другой — этот саммит — имитация бурной деятельности, который и не должен ничем завершиться и все это понимают.
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