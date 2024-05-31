Чудо закончилось: почему больше никто не верит, что Китай станет экономикой №1

Экономика КНР, которой недавно прочили мировое лидерство, по факту тормозит по всем направлениям. С какими структурными проблемами сталкивается КНР, какие сферы на этом фоне продолжают расти, хватит ли их для дальнейшего взрывного развития страны, рассказал экономист Алексей Петровский.

Причины разочарования

Не так давно большинство экономистов прочили Китаю место первой экономики мира, упражняясь в том, кто более точно спрогнозирует сроки. Почему-то большинство экспертов игнорировали структурные проблемы Китая и сомнительность публикуемых экономических показателей. Сегодня будущее экономики КНР не кажется таким многообещающим, как до недавнего времени, — уже совершенно очевидно, что эпоха быстрого экономического роста подошла к концу. Бывшие драйверы развития экономики исчерпывают свой потенциал. Возобновляемый рост экономики по факту завершен, бурный прирост трудоспособного населения в прошлом.

Исторически одним из основных факторов роста ВВП в Китае являлись масштабные инвестиции в недвижимость и инфраструктуру. Многолетние инвестиции в строительство производственных мощностей, дорог и небоскребов превратили экономику страны в одну из крупнейших в мире, однако возможности для продолжения такой политики, похоже, иссякают.

Сектор недвижимости, который составляет около 30% ВВП страны, находится в кризисе с 2020 года, и это основная причина замедления экономического роста.

На сектор недвижимости завязаны множество других индустрий, начиная от производства стройматериалов, транспорта и заканчивая электроникой с финансами.

Урбанизация практически сошла на нет, и это тоже начинает сказываться на банках. Доля проблемной задолженности в структуре займов представителям отрасли у большинства банков растет, при том что на строительный сектор приходится около четверти всех выданных кредитов.

Еще одна проблема — падение экспорта в результате замедления мировой экономики. В свою очередь, низкий внутренний спрос не позволяет бизнесу расширять производство — уровень потребления домохозяйств по ВВП остается достаточно низким, особенно для такой большой экономики.

Стимулировать спрос с помощью прямых дотаций населению тоже нецелесообразно, с учетом населения 1,4 млрд. Что касается таких мер стимулирования, как, например, снижение налоговых ставок, процентных ставок по кредитам, уменьшение норм обязательных резервов для банков для высвобождения дополнительной ликвидности, — все эти меры уже применяются китайской властью, но пока этого недостаточно для того, чтобы остановить замедление темпов роста.

Геополитика усиливает угрозы

Следующая проблема — демография. В Китае впервые за 60 лет зафиксировано сокращение общей численности населения. За 2022 год китайцев стало меньше на 850 тысяч человек. Вдобавок — средний возраст китайцев стремительно растет, население стареет, а значит, создает дополнительную нагрузку на экономику. Пожилые люди потребляют меньше, и тем самым меньше стимулируют экономический рост.

Параллельно бьет рекорды количество безработных среди молодежи: в июне 2023 года их доля достигла 21,3%, что почти в два раза превышает допандемийный уровень.

Китай — самый крупный покупатель энергоресурсов в мире. А также — главный торговый партнер рф. Экономические проблемы КНР могут повлиять на мировые цены на нефть и другое сырье. Так что проблемы Китая — проблемы кремля.

Еще один из тормозов китайской экономики — торговая и технологическая война с США. Любое дальнейшее сближение с россией добавит аргументов американцам для усиления давления на Китай и усложнит попытки Си сохранить хорошие отношения с Евросоюзом — главным рынком сбыта китайских товаров.

Напряженные отношения с США, в том числе на фоне российско-украинской войны, отпугивают иностранные компании. Они не спешат вкладываться в Китай либо из-за уже введенных ограничений, либо из-за опасений будущих санкций, в том числе из-за Украины или Тайваня. Западные компании ищут новые локации для расширения производства, и деньги идут в Индию, Вьетнам, Египет, Турцию, Мексику.

Сегодня уже совершенно очевидно, что Китаю не удастся обогнать США, поскольку замедление темпов экономического роста будет носить более существенный характер, чем считалось ранее, сокращение иностранных инвестиций в китайскую экономику, демографические проблемы в дополнение к ослаблению экономических связей с США лишь усугубляют проблемы в экономике, вызванные структурными проблемами.

Самая большая долгосрочная проблема Китая состоит в том, что у него просто нет такой крепкой базы внутреннего потребления, как у США. Китай не может полагаться только на себя для поддержания своего экономического роста. А основные потребители китайской продукции — это ЕС и США, отношения с которыми становятся все более прохладными…

Поэтому, вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия очередные эксперты будут примерять роль экономики номер один на Индию или Мексику, как когда-то уже мерили на Японию и Китай.

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Стоит отметить, что в Китае есть некоторые отрасли, которые переживают настоящий бум: электромобили, солнечная и ветровая энергетика. Но способны ли эти отрасли в ближайшее время компенсировать торможение китайской экономики и, тем более, держать предыдущие темпы роста? Большой оптимизм на этот счет разве что только у китайцев.