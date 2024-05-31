Чудо закончилось: почему больше никто не верит, что Китай станет экономикой №1

Экономика КНР, которой недавно прочили мировое лидерство, по факту тормозит по всем направлениям. С какими структурными проблемами сталкивается КНР, какие сферы на этом фоне продолжают расти, хватит ли их для дальнейшего взрывного развития страны, рассказал экономист Алексей Петровский.
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Причины разочарования
Не так давно большинство экономистов прочили Китаю место первой экономики мира, упражняясь в том, кто более точно спрогнозирует сроки. Почему-то большинство экспертов игнорировали структурные проблемы Китая и сомнительность публикуемых экономических показателей. Сегодня будущее экономики КНР не кажется таким многообещающим, как до недавнего времени, — уже совершенно очевидно, что эпоха быстрого экономического роста подошла к концу. Бывшие драйверы развития экономики исчерпывают свой потенциал. Возобновляемый рост экономики по факту завершен, бурный прирост трудоспособного населения в прошлом.
Исторически одним из основных факторов роста ВВП в Китае являлись масштабные инвестиции в недвижимость и инфраструктуру. Многолетние инвестиции в строительство производственных мощностей, дорог и небоскребов превратили экономику страны в одну из крупнейших в мире, однако возможности для продолжения такой политики, похоже, иссякают.
Сектор недвижимости, который составляет около 30% ВВП страны, находится в кризисе с 2020 года, и это основная причина замедления экономического роста.
На сектор недвижимости завязаны множество других индустрий, начиная от производства стройматериалов, транспорта и заканчивая электроникой с финансами.
Урбанизация практически сошла на нет, и это тоже начинает сказываться на банках. Доля проблемной задолженности в структуре займов представителям отрасли у большинства банков растет, при том что на строительный сектор приходится около четверти всех выданных кредитов.
Еще одна проблема — падение экспорта в результате замедления мировой экономики. В свою очередь, низкий внутренний спрос не позволяет бизнесу расширять производство — уровень потребления домохозяйств по ВВП остается достаточно низким, особенно для такой большой экономики.
Стимулировать спрос с помощью прямых дотаций населению тоже нецелесообразно, с учетом населения 1,4 млрд. Что касается таких мер стимулирования, как, например, снижение налоговых ставок, процентных ставок по кредитам, уменьшение норм обязательных резервов для банков для высвобождения дополнительной ликвидности, — все эти меры уже применяются китайской властью, но пока этого недостаточно для того, чтобы остановить замедление темпов роста.
Геополитика усиливает угрозы
Следующая проблема — демография. В Китае впервые за 60 лет зафиксировано сокращение общей численности населения. За 2022 год китайцев стало меньше на 850 тысяч человек. Вдобавок — средний возраст китайцев стремительно растет, население стареет, а значит, создает дополнительную нагрузку на экономику. Пожилые люди потребляют меньше, и тем самым меньше стимулируют экономический рост.
Параллельно бьет рекорды количество безработных среди молодежи: в июне 2023 года их доля достигла 21,3%, что почти в два раза превышает допандемийный уровень.
Китай — самый крупный покупатель энергоресурсов в мире. А также — главный торговый партнер рф. Экономические проблемы КНР могут повлиять на мировые цены на нефть и другое сырье. Так что проблемы Китая — проблемы кремля.
Еще один из тормозов китайской экономики — торговая и технологическая война с США. Любое дальнейшее сближение с россией добавит аргументов американцам для усиления давления на Китай и усложнит попытки Си сохранить хорошие отношения с Евросоюзом — главным рынком сбыта китайских товаров.
Напряженные отношения с США, в том числе на фоне российско-украинской войны, отпугивают иностранные компании. Они не спешат вкладываться в Китай либо из-за уже введенных ограничений, либо из-за опасений будущих санкций, в том числе из-за Украины или Тайваня. Западные компании ищут новые локации для расширения производства, и деньги идут в Индию, Вьетнам, Египет, Турцию, Мексику.
Сегодня уже совершенно очевидно, что Китаю не удастся обогнать США, поскольку замедление темпов экономического роста будет носить более существенный характер, чем считалось ранее, сокращение иностранных инвестиций в китайскую экономику, демографические проблемы в дополнение к ослаблению экономических связей с США лишь усугубляют проблемы в экономике, вызванные структурными проблемами.
Самая большая долгосрочная проблема Китая состоит в том, что у него просто нет такой крепкой базы внутреннего потребления, как у США. Китай не может полагаться только на себя для поддержания своего экономического роста. А основные потребители китайской продукции — это ЕС и США, отношения с которыми становятся все более прохладными…
Поэтому, вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия очередные эксперты будут примерять роль экономики номер один на Индию или Мексику, как когда-то уже мерили на Японию и Китай.
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Стоит отметить, что в Китае есть некоторые отрасли, которые переживают настоящий бум: электромобили, солнечная и ветровая энергетика. Но способны ли эти отрасли в ближайшее время компенсировать торможение китайской экономики и, тем более, держать предыдущие темпы роста? Большой оптимизм на этот счет разве что только у китайцев.
Комментарии - 3
Перший — це будівництво як ключовий драйвер росту. Цим фактором у нас завжди нехтували. А потенціал у нас величезний — купа старезного житла, дуже погано розвинена інфраструктура і дороги. Тобто — будувати і будувати. Що дає величезний відкладений потенціал росту.
Другий — активний пошук інвесторів, куди б вкласти гроші замість Китаю. І Україна в цьому плані потенційно дуже приваблива за рахунок дешевої робочої сили і близькості до ринку ЄС з вельми непоганої перспективою вступу. Це дає потенційну можливість кратного зростання прибутку від інвестицій.