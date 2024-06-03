Курс гривны укрепляется после падения исторических минимумов на прошлой неделе.
Падение гривны приостановилось: НБУ установил официальный курс на уровне 40,48 за доллар
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 4 июня, на уровне 40,4813 грн/$.
В то же время, курс гривны к евро укрепился на 11 копеек — до 43,8939 грн за евро.
Читайте: Гривна продолжает дешеветь: что будет с долларом и евро на этой неделе
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают AlexZerg, Artem Doroshenkov, Sarevok, Trezor, w33 и 20 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3