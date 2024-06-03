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3 июня 2024, 16:49 Читати українською

Падение гривны приостановилось: НБУ установил официальный курс на уровне 40,48 за доллар

Курс гривны укрепляется после падения исторических минимумов на прошлой неделе.

Курс гривны укрепляется после падения исторических минимумов на прошлой неделе.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 4 июня, на уровне 40,4813 грн/$.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 4 июня, на уровне 40,4813 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро укрепился на 11 копеек — до 43,8939 грн за евро.

Читайте: Гривна продолжает дешеветь: что будет с долларом и евро на этой неделе

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+52
Prya
Prya
3 июня 2024, 17:39
#
Вот, все налаживается. А то народ уже запереживал! Все лучшее ещё впереди.
+
+27
ux ui
ux ui
3 июня 2024, 18:13
#
У зеленого карлика очередная перемога, гривна замедлила падение на пару часов
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 июня 2024, 18:34
#
PMI індекс вийшов нижче прогнозованого, DXY впав. Тому і гривня трошки підросла.
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