Падение гривны приостановилось: НБУ установил официальный курс на уровне 40,48 за доллар

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По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 4 июня, на уровне 40,4813 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро укрепился на 11 копеек — до 43,8939 грн за евро.

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