Доходность 10-летних трежерис прочно закрепилась выше отметки в 2%. Соотношение госдолга к ВВП в США превысило 120%, а если брать публичный долг — то 100% (остальное принадлежит ФРС и социальным фондам). При этом некоторые страны продают свои портфели этих бумаг. Почему это происходит, рассказал экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.
Доходность трежерис выше 2%: как это связано с позицией США по Украине
Китай поддерживал глобальный спрос на доллар, потому что это было ему выгодно.
В лучшие времена его вложения в трежерис достигали почти $1,3 трлн. Но сейчас они сократились до отметки ниже $800 млрд. Только за последнее время Китай сбросил трежерис на $70 млрд, а суммарно сократил вложения в этот инструмент почти на треть, или на $400 млрд.
Китай всегда владел портфелем трежерис в размере более триллиона долларов.
Это было частью модели Кимерики, запущенной Киссинджером и Дэн Сяопином в далеких 70-х. Суть ее была следующей:
- США инвестируют в открытие производств в Китае и используют дешевую китайскую рабочую силу.
- Китай продает свои товары на рынке США, зачастую в ущерб американским производителям.
- Вследствие этого у США растет дефицит торгового баланса, который компенсируется притоком по финансовому счету — свою прибыль Китай инвестирует обратно в Америку, покупая ее долговые ценные бумаги — казначейские облигации.
- Таким образом США компенсируют двойной дефицит — платежного баланса и государственного бюджета. Есть деньги на социальные выплаты и пособия по безработице.
Так в двух странах почти параллельно формировались разные династии: в Китае — рабочих, поколения которых получали зарплату на уровне выживания. А в Америке — безработных, поколения которых никогда не работали.
Сокращение китайского портфеля американских трежерис очень напоминает аналогичную распродажу американских облигаций со стороны рф накануне полномасштабной войны против Украины.
Кто из стран покупал и продавал трежерис
рф накануне войны обнулила свои вложения в трежерис, которые составляли несколько сотен миллиардов долларов. Существенно «облегчила» свои инвестиции в трежерис и Саудовская Аравия. Но если Китай и рф сделали это накануне конфликта с США и защищаясь от санкций, то саудиты пошли на «сброс» в контексте завершения «нефтяного века» и начала «зеленого курса» в США и ЕС.
Свято место пусто не бывает: на место Китая в рейтинге владельцев трежерис выходит Япония с вложениями на $1,15 трлн.
По данным на начало 2024 года, на третьем месте в рейтинге владельцев трежерис — Британия, которая почти догнала Китай ($797 млрд против $753 млрд).
Далее идут:
- Люксембург ($376 млрд),
- Канада ($339 млрд),
- Ирландия ($319 млрд),
- Каймановы острова ($318 млрд),
- Бельгия ($293 млрд),
- Швейцария ($283 млрд),
- Франция ($267 млрд),
- Тайвань ($255 млрд).
Почему список выглядит именно так
В принципе, логичный список. Единственное — странно, что в этом списке есть Франция, но нет Германии. А так, геополитические трофеи после Второй мировой, ядро британского содружества, плюс мировой офшор и финансы (Кайманы, Люксембург, Швейцария).
И разрушение прежних альянсов: рф, как сырьевой придаток мировой экономики, Китай, как придаток в виде трудовых ресурсов, и Саудовская Аравия, как нефтяной резерв. Сейчас все эти три альянса аннигилированы, что и отразилось на сдувании портфелей трежерис указанных стран.
Доходность 10-летних трежерис прочно закрепилась выше отметки в 2%. То есть время для продажи крайне невыгодное (цена падает), но тем не менее некоторые страны «сбрасывают» портфели этих бумаг. А это уже не экономика, а геополитика.
Тем временем соотношение госдолга к ВВП в США превысило 120%, а если брать публичный долг — то 100% (остальное принадлежит ФРС и социальным фондам).
И если говорить о геополитике, то США просто негде взять деньги на новый глобальный проект.
Этим объясняется и вялая помощь Украине, и примирительная риторика по сектору Газа, и неопределенность с Тайванем. У США нет денег на новый глобальный проект.
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Почему у США не хватает денег
Война в Афганистане и Ираке стоила Америке по $1,5 трлн, то есть суммарно $3 трлн.
Примерно $2 трлн забрал COVID и $1,5 трлн — налоговая реформа Трампа.
Суммарно $6 трлн — почти пятая часть нынешнего долга.
В ближайшее время нужно решить проблему инфраструктурного обновления экономики США — $1,5 трлн, и «зеленого перехода» — также $1,5 трлн. Это до 10% ВВП на фоне бюджетного дефицита в 6% и острой проблемы с инфляцией, которая через высокие процентные ставки охлаждает сектор ипотеки и экономику в целом.
А также на фоне проблемы с госдолгом, который нужно, если не сокращать, то замедлить темп его роста.
И это перечислены лишь внутренние проблемы, а есть еще внешние: противостояние с Китаем, поддержка Израиля, конфликт с рф (в отличие от нас, у США именно конфликт, а не война с россией).
Это крайне важно для понимания резкого диссонанса наших завышенных ожиданий от США и реальных возможностей Америки.
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