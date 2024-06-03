Доходность трежерис выше 2%: как это связано с позицией США по Украине

Доходность 10-летних трежерис прочно закрепилась выше отметки в 2%. Соотношение госдолга к ВВП в США превысило 120%, а если брать публичный долг — то 100% (остальное принадлежит ФРС и социальным фондам). При этом некоторые страны продают свои портфели этих бумаг. Почему это происходит, рассказал экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

Китай поддерживал глобальный спрос на доллар, потому что это было ему выгодно.

В лучшие времена его вложения в трежерис достигали почти $1,3 трлн. Но сейчас они сократились до отметки ниже $800 млрд. Только за последнее время Китай сбросил трежерис на $70 млрд, а суммарно сократил вложения в этот инструмент почти на треть, или на $400 млрд.

Китай всегда владел портфелем трежерис в размере более триллиона долларов.

Это было частью модели Кимерики, запущенной Киссинджером и Дэн Сяопином в далеких 70-х. Суть ее была следующей:

США инвестируют в открытие производств в Китае и используют дешевую китайскую рабочую силу.

Китай продает свои товары на рынке США, зачастую в ущерб американским производителям.

Вследствие этого у США растет дефицит торгового баланса, который компенсируется притоком по финансовому счету — свою прибыль Китай инвестирует обратно в Америку, покупая ее долговые ценные бумаги — казначейские облигации.

Таким образом США компенсируют двойной дефицит — платежного баланса и государственного бюджета. Есть деньги на социальные выплаты и пособия по безработице.

Так в двух странах почти параллельно формировались разные династии: в Китае — рабочих, поколения которых получали зарплату на уровне выживания. А в Америке — безработных, поколения которых никогда не работали.

Сокращение китайского портфеля американских трежерис очень напоминает аналогичную распродажу американских облигаций со стороны рф накануне полномасштабной войны против Украины.

Кто из стран покупал и продавал трежерис

рф накануне войны обнулила свои вложения в трежерис, которые составляли несколько сотен миллиардов долларов. Существенно «облегчила» свои инвестиции в трежерис и Саудовская Аравия. Но если Китай и рф сделали это накануне конфликта с США и защищаясь от санкций, то саудиты пошли на «сброс» в контексте завершения «нефтяного века» и начала «зеленого курса» в США и ЕС.

Свято место пусто не бывает: на место Китая в рейтинге владельцев трежерис выходит Япония с вложениями на $1,15 трлн.



По данным на начало 2024 года, на третьем месте в рейтинге владельцев трежерис — Британия, которая почти догнала Китай ($797 млрд против $753 млрд).

Далее идут:

Люксембург ($376 млрд),

Канада ($339 млрд),

Ирландия ($319 млрд),

Каймановы острова ($318 млрд),

Бельгия ($293 млрд),

Швейцария ($283 млрд),

Франция ($267 млрд),

Тайвань ($255 млрд).

Почему список выглядит именно так

В принципе, логичный список. Единственное — странно, что в этом списке есть Франция, но нет Германии. А так, геополитические трофеи после Второй мировой, ядро британского содружества, плюс мировой офшор и финансы (Кайманы, Люксембург, Швейцария).

И разрушение прежних альянсов: рф, как сырьевой придаток мировой экономики, Китай, как придаток в виде трудовых ресурсов, и Саудовская Аравия, как нефтяной резерв. Сейчас все эти три альянса аннигилированы, что и отразилось на сдувании портфелей трежерис указанных стран.

Доходность 10-летних трежерис прочно закрепилась выше отметки в 2%. То есть время для продажи крайне невыгодное (цена падает), но тем не менее некоторые страны «сбрасывают» портфели этих бумаг. А это уже не экономика, а геополитика.

Тем временем соотношение госдолга к ВВП в США превысило 120%, а если брать публичный долг — то 100% (остальное принадлежит ФРС и социальным фондам).

И если говорить о геополитике, то США просто негде взять деньги на новый глобальный проект.

Этим объясняется и вялая помощь Украине, и примирительная риторика по сектору Газа, и неопределенность с Тайванем. У США нет денег на новый глобальный проект.

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Почему у США не хватает денег

Война в Афганистане и Ираке стоила Америке по $1,5 трлн, то есть суммарно $3 трлн.

Примерно $2 трлн забрал COVID и $1,5 трлн — налоговая реформа Трампа.

Суммарно $6 трлн — почти пятая часть нынешнего долга.

В ближайшее время нужно решить проблему инфраструктурного обновления экономики США — $1,5 трлн, и «зеленого перехода» — также $1,5 трлн. Это до 10% ВВП на фоне бюджетного дефицита в 6% и острой проблемы с инфляцией, которая через высокие процентные ставки охлаждает сектор ипотеки и экономику в целом.

А также на фоне проблемы с госдолгом, который нужно, если не сокращать, то замедлить темп его роста.

И это перечислены лишь внутренние проблемы, а есть еще внешние: противостояние с Китаем, поддержка Израиля, конфликт с рф (в отличие от нас, у США именно конфликт, а не война с россией).

Это крайне важно для понимания резкого диссонанса наших завышенных ожиданий от США и реальных возможностей Америки.