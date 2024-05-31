На программу кэшбека «Купи украинское» планируют потратить до 3 млрд

В правительстве рассматривают два сценария программы кэшбека, они потребуют до 3 миллиардов. Об этом пишет Forbes.

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Министерство экономики прорабатывает два сценария внедрения программы национального кэшбека, который должен стать частью крупной правительственной кампании «Покупай украинское».

Участники программы получат 10% кэшбека от стоимости товара. Весь процесс будет проходить в безналичной форме, для получения кэшбека необходимо открыть специальную карту в «Действии» или в банке.

На сегодняшний день существуют два сценария, которые украинские товары войдут в программу: или только непродовольственные товары, или и пищевые товары, и непродовольственный ритейл.

По прогнозам Министерства экономики, первый вариант потребует 1−2 млрд грн бюджетных средств, второй — 2−3 млрд. Это значительно меньше, чем планировалось ранее.

В конце марта причастные к программе чиновники говорили о необходимости 20 млрд грн в год.