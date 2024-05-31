Детские карты: с какого возраста детям можно пластик и как его открыть

По опросу НБУ , своя карта есть уже у около 60% украинских подростков. Как правило, такие карты привязаны к счету одного из родителей, который может отслеживать расходы ребенка. В канун Дня защиты детей «Минфин» выяснил, как научить ребенка обращаться с деньгами и на каких условиях и в каких банках сейчас можно открыть детскую карту.

Первые деньги в 6 лет: за какую работу лучше не платить

«Управлять деньгами — один из основных навыков, который нужен человеку на протяжении взрослой жизни. Воспитывая финансовую грамотность, родители повышают подготовку детей для того, чтобы во взрослом возрасте они были самостоятельными и финансово успешными», — убежден автор книги «Малыш и Бюджет» Любомир Остапив.

Детские психологи считают, что приучать детей обращаться с деньгами нужно еще с раннего возраста. Это позволит им не только научиться тратить деньги и знать их цену, но и в целом стать более ответственными и уметь строить планы.

По мнению Остапива, первые карманные деньги дети могут получать уже в 6−7 лет. «Сначала мы можем давать карманные деньги на день, на неделю, а в подростковом возрасте — на месяц. С помощью карманных денег ребенок учится управлять ими и развивает основные навыки — тратить, откладывать и давать деньги. Здесь роль родителей — помогать, когда где-то ребенок совершает ошибки», — отмечает он.

Для того, чтобы научить ребенка правильно обращаться с деньгами, специалисты рекомендуют соблюдать несколько базовых правил.

Демонстрировать собственный пример. По мнению психолога Лилии Литвиненко, дети копируют модель финансового поведения своих родителей. «Если у взрослых отсутствует финансовая грамотность, то ребенок, наблюдая за происходящим, учится искаженному финансово-ролевому поведению», — отмечает она. В таком случае, сколько бы родители не рассказывали о необходимости финансовой подушки и необходимости сбережений, такие разговоры будут бесполезными.

Разрешить тратить деньги по своему усмотрению. Важно, чтобы свои карманные деньги воспринимали дети именно как «свои», а не выданные под строгие условия расходов. В противном случае, существует риск потерять доверие и сформировать неправильную модель поведения во взрослой жизни с постоянным жестким контролем в собственной семье.

Вместо этого психологи советуют разрешать совершать ошибки, но обращать внимание на них. «Нужно разъяснить, чего вы ожидаете от ребенка: например, он потратил всю сумму, выданную на неделю. Это значит, что в последующие дни придется обойтись без денег. Также следует разъяснить, что есть потребности, а есть прихоти, и некоторые прихоти требуют накоплений», — говорит Лилия Литвиненко.

Не стоит платить за домашнюю работу. В украинских семьях достаточно распространена практика, когда дети получают финансовое вознаграждение за хорошие оценки или домашнюю работу. Однако психологи считают, что это может стать ложным путем.

«Приучая ребенка к деньгам через поощрение, важно не перешагнуть тот предел, когда вместо помощника можно получить потребителя. Ребенок должен понимать, что в семье должны существовать основы взаимовыручки и взаимопомощи. Вознаграждение за помощь или отличное обучение должны расцениваться, как приятные подарки. Если мотивация направлена только на принцип „сделай-получи“, то ребенок может вырасти настоящим эгоистом», — объясняет психолог Вера Романова.

По убеждению Любомира Остапива, детям можно платить за ту работу, которая не является частью повседневной жизни. Например, за уборку в подъезде или мытье машины. При этом домашняя работа — не должна финансово вознаграждаться, отмечают психологи, ведь должна строиться на принципах разделения обязанностей и взаимопомощи.

У трети украинских детей до 16 лет есть собственная карта

Количество украинцев, которые рассчитываются в основном картами, стремительно растет. Согласно исследованию Mastercard, безналичные оплаты сейчас предпочитают 68% наших соотечественников, а это на 9 п.п. больше, чем в прошлом году. Более того, каждый десятый опрошенный избегает торговых точек, где отсутствует возможность рассчитаться картой.

Поэтому и для своих детей украинцы все чаще заводят карты. Как показал прошлогодний опрос Нацбанка, у более 58% подростков есть банковская карта, из них почти половина использует собственную карту, не привязанную к счету родителей.

В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из городов и сельской местности. Подобный результат показал и опрос Mastercard. Согласно ему, 34% украинцев, у которых есть дети в возрасте до 16 лет, уже открыли для них собственные платежные карты, а еще 40% родителей намерены оформить такую карту в будущем.

Впрочем, по убеждению руководителя проекта «Пенсионная программа» Абанка Виталия Бондаря, все еще нельзя сказать, что все, кто нуждается в их открытии, уже это сделали. Поэтому перспективы дальнейшей популяризации детских карт остаются высокими.

По данным НБУ, чаще всего подростки используют карты для покупок в супермаркете (24,7%) и оплаты товаров и услуг в Интернете (22,7%). Своя статистика расчетов детскими картами есть и в Абанке: самые молодые клиенты чаще всего совершают покупки в кафе и магазинах.

В то же время, исследование Нацбанка продемонстрировало и негативную тенденцию: при покупках в Интернете каждый пятый подросток не проверяет безопасность сайтов, а почти 21% опрошенных уже сталкивались с карточным мошенничеством.

Плюсы и минусы карт для детей

У использования детской карты вместо налички есть ряд преимуществ.

Простота использования. Для многих родителей перевести средства на карту ребенку проще, чем дать наличку. По той простой причине, что они сами все реже держат в кошельке бумажные деньги. А для детей, которые часто еще в дошкольном возрасте осваивают смартфоны и планшеты, разобраться в использовании банковского приложения и пользовании картой очень просто.

Родительский контроль. Детские карты привязаны к счету одного из родителей. Это, с одной стороны, упрощает переводы ребенку, а с другой — позволяет контролировать расходы: информация о них поступает в приложение на родительском смартфоне. Кроме этого, как рассказали «Минфину» в Абанке, при необходимости родители могут ограничить использование карты, например, запретить снимать наличные деньги или делать покупки в определенных категориях. Это может стать предохранителем от чрезмерных или «вредных» расходов ребенка.

Дополнительный функционал. В отличие от наличных денег, деньгами на карте можно оплачивать покупки в интернет-магазинах, мобильных приложениях или подписки, вроде Spotify или YouTube Premium. Это расширяет возможности ребенка и не ограничивает сферы, в которых он тратит деньги.

Умение экономить. Благодаря карточному счету ребенку будет проще учиться откладывать деньги, к тому же некоторые банки начисляют проценты на остаток, что дополнительно мотивирует юного потребителя не потратить все сразу.

Кешбек. Далеко не все банки предлагают его по детским картам, но такие предложения на рынке тоже есть. В частности, выплачивает его monobank, ввести кешбек в ближайшее время планирует Абанк.

Экстренные расходы. Если у ребенка есть банковская карта, то в случае необходимости ему можно всегда перевести средства, а вот с наличными так не получится.

В то же время у детских карт есть и определенные минусы.

Легкость расходов. Многие исследования демонстрируют, что люди быстрее тратят деньги с карт, чем наличные. Ведь во время платежей картами они не чувствуют «вес» денег и легче с ними расстаются.

Если же речь идет о детях, то такая «легкость» затрат может привести к тому, что они будут меньше испытывать ценность денег, считают некоторые психологи. В то же время, учитывая, что карты вытесняют кеш и через десяток лет его почти не останется, этот подход может показаться слишком консервативным.

Дополнительные расходы. Выпуск детской карты обычно бесплатный. Но за ее обслуживание банки могут взимать плату или установить ее в том случае, если не осуществляется определенное количество операций в месяц. Например, в Райффайзен Банке, если в месяц по детской карте осуществляется менее 5 операций, то плата за ее обслуживание составит 21 грн. Также банки часто устанавливают комиссию за снятие наличных денег.

Как открыть детскую карту

Проверив сайты банков, «Минфин» нашел девять финучреждений, у которых есть возможность открыть детскую карту. В частности, их предлагают:

В большинстве из этих банков для открытия детской карты родителю следует лично явиться в отделение. Некоторые учреждения, в частности, Абанк, monobank и Ощад предоставляют такую возможность онлайн.

К примеру, в Абанке процедура следующая. В своем приложении нужно выбрать из списка виртуальных карт «Детская». Далее — указать номер телефона ребенка, прислать банку снимок свидетельства о рождении ребенка и указать его дату рождения. После того, как банк проверит свидетельство, можно установить приложение Абанка на смартфон ребенка, авторизироваться, и последний шаг — ребенок должен сделать селфи. Вся процедура открытия детской карты в Абанке занимает около 3−4 минут.

Детские карты могут быть как виртуальными, так и пластиковыми. Правда, выбирая первый вариант, следует помнить об ограничениях кошельков Google pay и Apple Pay. Согласно правилам компаний, оба доступны только пользователям, которым исполнилось 13 лет. Поэтому, если ребенку меньше, он сможет виртуальной картой пользоваться онлайн и переводить средства, но рассчитываться в магазинах NFC на смартфоне пока не удастся.

Большинство банков для открытия детской карты просят предоставить свидетельство о рождении ребенка. Некоторые дополнительно могут запросить индивидуальный налоговый номер.

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Возраст, с которого банки начинают выдавать детские карты, — 6 лет, а верхний предел 17 лет. Однако, если ребенку уже исполнилось 14, финучреждения просят дополнительно предоставить паспорт, а некоторые банки с этого возраста уже не открывают детские карты, привязанные к родительским, вместо этого предлагают «настоящие» индивидуальные карты.