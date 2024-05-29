Солнечная электростанция для бизнеса — что нужно знать перед установкой?

Украинские компании активно инвестируют в собственную солнечную генерацию. Но установка СЭС — сложный и затратный проект. Он требует тщательной подготовки и учета различных факторов. Вместе с компанией Alteco , которая является международным интегратором решений возобновляемой энергетики и систем хранения энергии, мы отвечаем на самые распространенные вопросы, которые возникают у инвесторов промышленных СЭС.

Что мотивирует бизнес вкладывать в СЭС?

Основной мотивацией на сегодняшний день являются суммы в счетах за электроэнергию. За последнее десятилетие стоимость электроэнергии на оптовом рынке ежегодно увеличивалась на 15%. Также растет стоимость других услуг энергетиков. Например, в 2017 году тариф на передачу электроэнергии для предприятий составлял около 5 копеек за кВт·ч, а сегодня он уже достигает 52,8 копеек — в десять раз больше. Тарифы на диспетчеризацию и услуги облэнерго также выросли. В частности, в Киеве они увеличились в три раза за 4 года. В результате, по состоянию на май 2024 года во многих регионах цена 1 кВт·ч для бизнеса уже превысила отметку 9 грн.

Собственная солнечная электростанция позволяет предприятию значительно экономить на всех этих расходах. Электроэнергия, которую она производит, стоит раз в 10 дешевле, чем та, которая покупается на рынке.

Вторая причина интереса компаний к собственной генерации — нестабильность энергосистемы, которую постоянно обстреливает ракетами страна-террорист россия. Похоже, что риски блекаутов и периодические веерные отключения — это реальность, в которой украинцам придется жить в ближайшие несколько лет.

Последний раз о значительном дефиците электроэнергии в системе и введении аварийных отключений во всех областях Укрэнерго сообщила 14 мая 2024 года. Он был вызван увеличением потребления из-за похолодания на фоне российских обстрелов. Несколькими днями ранее российские террористы атаковали Украину различным вооружением, нацелив удары именно на объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях.

Как понять, нужна ли собственная СЭС?

Здесь все индивидуально. В Alteco всегда советуют клиентам принимать такое решение, исходя из двух факторов: энергоемкости бизнеса и рисков, которые для компании несут возможные отключения света.

CEO Alteco Александр Дончевский

«Основной критерий — объем потребляемой электроэнергии из сети и ее цена. Себестоимость одного „солнечного“ киловатта сегодня менее 1 грн. Каждый предприниматель легко посчитает потенциальную экономию. Другой вопрос — это риски бизнеса. Если из-за отключения электроснабжения ваши процессы могут остановиться и потенциальные убытки превышают стоимость решения установки хранения энергии, то в вашем случае окупаемость будет 0 дней», — говорит CEO Alteco Александр Дончевский.

Его компания уже более 13 лет занимается консалтингом, инжинирингом, строительством и сервисом объектов зеленой энергетики. Сам же Александр учился в University of California (г. Беркли) и проходил стажировку по программе Clean Energy от Правительства США в Вашингтоне.

Когда окупится собственная СЭС?

Это в первую очередь зависит от тарифа на электроэнергию. Сейчас срок окупаемости можно рассчитать, исходя из текущей стоимости кВт·ч: 6,5−9 грн, в зависимости от региона, класса напряжения присоединения, энергопоставщиков и цены на энергорынке. Соответственно, окупаемость промышленной СЭС в среднем составляет на сегодняшний день 3−5 лет.

Впрочем, могут быть и более короткие сроки. «У многих наших клиентов срок окупаемости СЭС уже приблизился к 2 годам. Сейчас в Украине не так много эффективных решений для бизнеса, у которых был бы такой ROI (коэффициент окупаемости — ред.)», — утверждает CEO Alteco.

Но нужно понимать, что любой прогноз окупаемости, учитывая текущий тариф на электроэнергию, будет пессимистическим. Скорее всего, будущая СЭС вернет инвестированные в нее средства раньше, чем можно ожидать. Ведь стоимость кВт·ч непременно будет расти, а окупаемость, соответственно, — уменьшаться.

«Если у вас есть собственное предприятие, которое потребляет более 5000 кВт·ч в месяц или критически зависит от электроэнергии, мы советуем уже сейчас строить свою стратегию энергонезависимости. Так вы сможете окупить свои инвестиции уже через 2 года, спасти бизнес от дополнительных рисков и существенно помочь государству и всем украинцам», — говорит Дончевский.

Какие бывают СЭС и как выбрать оптимальное решение?

Если обобщить, то бизнес выбирает между двумя типами солнечных электростанций: сетевыми и гибридными.

Сетевая СЭС — это станция, которая интегрируется во внутреннюю сеть предприятия и питает его, предоставляя при этом возможность одновременно докупать энергию с рынка. Суть в том, чтобы максимально задействовать собственную генерацию, а из общей сети добирать только недостающие киловатты. Она состоит из генерирующих электроэнергию фотомодулей и инвертора, который преобразует постоянный ток в переменный, который питает бытовые приборы и промышленное оборудование.

Мощность такой станции, как правило, ограничена минимумом потребления предприятия в определенные периоды времени. Если есть избыточная мощность, то ее можно задействовать, оформив статус «активного потребителя» по системе Net billing. Он дает возможность владельцам небольших СЭС, установленных для собственного потребления, продавать излишки в общую сеть по рыночной цене.

Гибридные СЭС, кроме солнечных модулей, также оборудованы установками хранения энергии — УСЭ, или, проще говоря, аккумуляторами. Такие станции обычно более мощные, чем сетевые, так как в светлое время суток производят электроэнергию как для текущего потребления, так и для того, чтобы накапливать ее в аккумуляторах.

Какой именно вариант выбрать — зависит от задач, которые должна выполнять СЭС. Компания Alteco готовит индивидуальное решение для каждого клиента. Чтобы его сформировать, нужно тщательно проанализировать структуру потребления компании, разработать стратегию и воплощать ее, учитывая особенности предприятия.

«Это как у опытного врача: для каждого пациента есть свой рецепт. Так и для каждого заказчика можно подобрать самое эффективное решение. У кого-то уже есть дизель-генератор на предприятии, и желательно учесть возможность работы СЭС с ним. Для кого-то подойдет гибридная СЭС с аккумуляторами. У кого-то питание предприятия происходит по разным вводам и нужно делить СЭС на несколько небольших. А кому-то нужна СЭС с системой Net billing», — говорит Александр Дончевский.

Сколько стоит промышленная СЭС?

Если речь идет о сетевых СЭС, то в Alteco предлагают ориентироваться на $400-$500 за 1 кВт мощности по фотоэлектрическим модулям. Если же рассматривать вариант с гибридной станцией, то к этому нужно добавить примерно от $350 за каждый кВт·ч хранящейся энергии.

Точная стоимость зависит от многих факторов: производителя используемого оборудования, сложности участка или крыши, где будут смонтированы панели, расстояния до подстанции, на которую нужно выдать мощность, объема проектной документации и т. п.

Какие могут быть варианты финансирования проекта СЭС?

Заказчик может оплатить такой проект как самостоятельно, так и воспользовавшись кредитными средствами. Последний вариант достаточно популярен. Говоря о промышленных СЭС, речь обычно идет о станциях мощностью от 100 кВт. Стоимость таковой составляет сегодня от 2 миллионов гривен. Не каждый бизнес может позволить себе такую ​​инвестицию за счет только собственных средств.

К тому же в Украине хватает разных «зеленых» программ, грантов и кредитов: от ЕБРР, от государства (кредиты «5−7−9%») и т. п. Это, по мнению Дончевского, открывает окно возможностей, которое украинскому бизнесу стоит использовать.

«Мы, в свою очередь, охотно помогаем предпринимателям в коммуникации с разными финансовыми учреждениями. Сопровождаем в проектном финансировании, предоставляем консалтинг и техническую экспертизу. Иногда идем навстречу и предоставляем рассрочку на свои услуги. Все индивидуально», — говорит CEO Alteco.

Какие бизнесы инвестируют в солнечную генерацию?

Абсолютно разные бизнесы. В первую очередь те, которые потребляют много электроэнергии, и у которых есть свободные крыши или наземные площади для размещения фотоэлектрических панелей: от небольших кафе и СТО до крупных производственных предприятий и торговых центров. Наиболее выгодные СЭС для компаний, которые потребляют больше энергии летом и в светлое время суток. Впрочем, это не означает, что они не подходят для предприятий со стабильным уровнем потребления в течение всего года. Даже для них среднегодовая экономия будет значительной.

Инвестирование в промышленную СЭС — проект, который должен работать десятилетиями и обеспечивать значительную экономическую выгоду, по сравнению с затратами на его реализацию. Чтобы в результате он оказался именно таким, нужно выбрать надежного подрядчика, который будет его реализовывать.

Как не ошибиться, выбирая подрядчика?

В первую очередь нужно обращать внимание на портфолио компании, которая разрабатывает и реализует такие проекты. Нелишним будет также пообщаться с ее клиентами, которые уже пользуются собственными СЭС, могут рассказать о своем опыте и сотрудничестве с подрядчиком.

Также немаловажным фактором является ресурс, который разработчик проекта закладывает в него. «Если, например, в Европе и США на этапе разработки и строительства закладывают работу СЭС в 20−25 лет, то они потом столько и работают. У нашего заказчика также не должно быть дополнительных сюрпризов в виде поломок или снижения генерации электроэнергии через 2−3 года», — говорит Александр Дончевский.

Еще одним важным вопросом, по его мнению, является возможность апгрейда СЭС или УСЭ в будущем. «Технологии сейчас развиваются очень быстро. Мы постоянно обучаем своих сотрудников в Европе и США и коммуницируем со многими профильными организациями. Это дает возможность предоставить доступ нашим клиентам к современным технологиям и строить СЭС и УСЭ, уже учитывая новейшие технологии и мировые тенденции», — добавляет специалист.

Нужно ли обслуживать собственную СЭС и сколько это стоит?

Как и любое другое оборудование (особенно технологическое), солнечные электростанции нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Раз в год необходимо проводить осмотр фотомодулей на предмет обнаружения повреждений, производить их диагностику, обслуживать инверторы, проверять кабельные соединения и выполнять другую профилактическую работу.

Это может делать как сам собственник, так и квалифицированный подрядчик. Первый вариант больше подходит для крупных компаний, у которых обычно в штате есть специалисты, способные профессионально присматривать за промышленной электростанцией. В остальных случаях специалисты советуют обращаться к ним.

«Если заказчик хочет получать стабильную и долговременную генерацию от СЭС, мы все же рекомендуем привлекать на мониторинг и сервис профильных специалистов. Заказчик может отдать подрядчику работы по обслуживанию „под ключ“ или разделить их с ним частично. Как правило, стоимость годового обслуживания составляет 1−2% от стоимости самого проекта», — резюмирует руководитель компании Alteco.