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28 мая 2024, 19:12 Читати українською

Китай с помощью криптовалюты принимает платежи от рф

Российские сырьевые компании стали использовать криптовалюту в торговле с Китаем. Так, по меньшей мере два крупных производителя металлов, не находящихся под санкциями, перешли в платежах на стейблкоины, привязанные к доллару США (USDT). Об этом пишет Boomberg.

Российские сырьевые компании стали использовать криптовалюту в торговле с Китаем.

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По словам собеседников агентства, большинство расчетов производится через Гонконг. Воспользоваться криптовалютой во внешнеторговых сделках их вынудило то, что банковские транзакции идут очень медленно, а в некоторых случаях можно столкнуться с замораживанием счета в зарубежном банке.

В Банке россии разрешили компаниям использовать криптовалюты, однако только в трансграничных переводах. Кроме того, Цетробанк россии также рекомендовал не афишировать такие сделки.

Согласно оценке Банка россии, по итогам января-марта текущего года россия увеличила поставки в Китай черных металлов на 69,6% год к году (до 540 тыс. тонн или до $340 млн), алюминия — в 2,2 раза (до 400 тыс. тонн или до $1 млрд), меди — в 2 раза (до 93 тыс. тонн, или до $770 млн), а никеля — на 75% (до 8,4 тыс. тонн, или до $130 млн).

Источник: Минфин
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