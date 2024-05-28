Минфин привлек 9,6 миллиарда от продажи облигаций и снизил ставки

Министерство финансов 28 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,57 млрд грн, что на 0,94 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 10,51 млрд грн. При этом Минфин продолжает снижать ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

3,23 млрд грн под 14,96% с погашением 4 июня 2025 (на прошлой неделе ставка была 15,05%);

3,15 млрд грн под 15,90% с погашением 18 марта 2026 (на прошлой неделе ставка была 16,07%);

3,20 млрд грн под 16,57% с погашением 25 августа 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,93%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.