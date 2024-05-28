НБУ продолжает рекордно ослаблять нацвалюту: евро приближается к 44 гривнам

Курс гривны продолжает обновлять исторические минимумы в парах с долларом и евро . Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Регулятор установил официальный курс гривны на 29 мая на уровне 40,3958 грн за доллар, что является новым историческим минимумом.

В то же время, официальный курс гривны к евро упал еще на 21 копейку — до 43,9708 грн за евро. Это тоже самый низкий уровень в истории.

На межбанковских торгах на площадке Bloomberg сегодня был зафиксирован рекордный для 2024 года объем суточных торгов — $488 млн. Львиную долю доллара, как обычно, продал Нацбанк, по словам казначеев, на оборонные закупки.