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28 мая 2024, 16:17 Читати українською

НБУ продолжает рекордно ослаблять нацвалюту: евро приближается к 44 гривнам

Курс гривны продолжает обновлять исторические минимумы в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Курс гривны продолжает обновлять исторические минимумы в парах с долларом и евро.

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Регулятор установил официальный курс гривны на 29 мая на уровне 40,3958 грн за доллар, что является новым историческим минимумом.

В то же время, официальный курс гривны к евро упал еще на 21 копейку — до 43,9708 грн за евро. Это тоже самый низкий уровень в истории.

На межбанковских торгах на площадке Bloomberg сегодня был зафиксирован рекордный для 2024 года объем суточных торгов — $488 млн. Львиную долю доллара, как обычно, продал Нацбанк, по словам казначеев, на оборонные закупки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+29
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 мая 2024, 16:34
#
Остановитесь… Золотые слова. …
+
+29
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
28 мая 2024, 17:03
#
Це повинно було статися ще в минулому році, так що нічого дивного, що йдемо на 50+ …
+
0
bonv
bonv
28 мая 2024, 17:34
#
Гривня постійно встановлює антирекорди. По приколу і гірше ж точно не буде ©
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