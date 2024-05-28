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28 мая 2024, 16:06 Читати українською

Швеция предоставит помощь для украинской энергетики на 57 миллионов евро

Правительство Швеции приняло решение о выделении нового пакета поддержки для увеличения украинских мощностей по производству и передаче электроэнергии на общую сумму в 650 миллионов шведских крон (57 млн евро). Об этом сообщает Посольство Швеции в Украине.

Правительство Швеции приняло решение о выделении нового пакета поддержки для увеличения украинских мощностей по производству и передаче электроэнергии на общую сумму в 650 миллионов шведских крон (57 млн евро).
Фото: facebook.com/SwedeninUA

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Отмечается, что из этой суммы 500 миллионов крон (свыше 43 млн. евро) будут направлены через Фонд поддержки энергетики Украины, еще 150 миллионов крон (свыше 13 млн. евро) — через Программу развития ООН.

«Эта помощь обеспечит подачу энергии объектам критической инфраструктуры и другим учреждениям, чтобы украинские школы, больницы, транспорт, водоснабжение и промышленность могли должным образом функционировать», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Швеция планирует предоставить Украине более $7 млрд военной поддержки в течение трех лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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