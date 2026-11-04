«Жить на проценты 2026» пройдет сразу в двух форматах и уже приглашает инвесторов: детали

Конференция «Жить на проценты» состоится в Киеве 14 ноября. Уже совсем скоро ивент соберет вместе инвесторов и всех, кто хочет инвестировать, но не знает, с чего начать.

В этом году мероприятие пройдет в двух форматах — офлайн и онлайн. Участники и гости соберутся вместе в зале-укрытии, в котором все будет организовано для безопасного и непрерывного проведения мероприятия. Те, у кого не будет возможности приобщиться вживую, смогут просмотреть онлайн-трансляцию в режиме реального времени. А по завершении все участники получат доступ к записи конференции.

Приобрести билеты можно на сайте «Жить на проценты». А для военнослужащих предусмотрено бесплатное участие при предварительной регистрации.

Конференция «Жить на проценты» для вас, если вы:

сомневаетесь, с чего начать инвестировать;

хотите разобраться, вкладывать в гривну или в валюту;

планируете выяснить, как оценивать и предупреждать риски;

хотите узнать, как распределить деньги между активами.

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Какой будет «Жить на проценты 2026»?

Конференция уже традиционно проходит ежегодно в ноябре. Организаторы инвента — финансовые порталы Минфин и Finance.ua. К мероприятию приобщаются эксперты инвестиционного рынка, а также все, кто хочет разобраться в том, куда движется рынок и как с ним работать.

Среди спикеров в этом году будут:

Сергей Фурса — инвестиционный банкир,

Андрей Длигач — основатель Advanter Group и международного бизнес-сообщества Board,

Анатолий Ильченко — инвестиционный советник, лектор в Биржевом университете;

Кирилл Ежов — директор по развитию бизнеса, исследовательская компания Kantar Ukraine;

Иван Компан — финансист, основатель First Kyiv Investment Club

Владислав Свистунов — управляющий активами в группе ICU

Эрик Найман — основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S

Василий Прус — специалист по управлению капиталом, совладелец Advance Finance Alliance и другие.

На конференции будут говорить об инвестиционном рынке Украины и о том, во что сегодня готовы инвестировать украинцы, о системном мышлении в финансах, о современных подходах к инвестированию в условиях цикличности рынков, о токенизации рынков, об инвестициях с малым чеком, об анатомии инвестиционного портфеля, о фондовом рынке США и многом другом.

Гостей ждут соло-выступления экспертов, а также обсуждение актуальных тем рынка в формате дискуссий.

Кроме того, все гости конференции «Жить на проценты» смогут присоединиться к благотворительному сбору в поддержку украинских защитников — для Отряда беспилотных систем специального назначения «Рокот». Собранные средства пойдут на покупку квадроциклов с эвакуационными прицепами, которые военнослужащие могут использовать для эвакуации собратьев в сложных участках фронта. Задонатить можно во время проведения ивента или прямо сейчас. Все детали — на странице конференции .

Партнерами нынешнего ивента выступают: генеральный партнер ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, депозитарные услуги и услуги по управлению активами; золотой партнер Биржевой университет — учебный центр с уникальной 5-уровневой системой программ для инвесторов; серебряный партнер Сбербанк — государственный банк, являющийся одним из крупнейших банков в Украине; а также партнеры Advance Finance Alliance, InvestHub, Грунтовно и Fest Coffee Mission.

До встречи на «Жить на проценты 2026» 14 ноября!