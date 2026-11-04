Бензин по 90 грн, дизель свыше 104 грн: где заправиться дешевле

В среду, 4 ноября, средние цены на бензин А-95, дизельное горючее и автогаз выросли. Больше всего за сутки подорожал автомобильный газ — на 29 копеек. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Больше всего за сутки подорожал автомобильный газ - на 29 копеек.

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Как изменились цены на топливо

Цены на популярные АЗС

Самый дешевый бензин А-95 среди приведенных сетей предлагает Авантаж 7 — 86,95 грн/л. В этой же сети самая низкая цена на дизель — 101 грн/л, а также на автогаз — 56,95 грн/л.