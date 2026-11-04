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4 ноября 2026, 17:53 Читати українською

Германия планирует ограничить цены на бензин и дизель с 2027 года: как будет работать механизм

В Германии подготовили законопроект, позволяющий правительству временно устанавливать максимальные цены на бензин и дизельное топливо в случае резкого подорожания. Новые правила планируют ввести с 1 января 2027, однако ограничения будут применяться не автоматически, а только при определенных условиях. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на законопроект Федерального министерства экономики Германии.

В Германии подготовили законопроект, позволяющий правительству временно устанавливать максимальные цены на бензин и дизельное топливо в случае резкого подорожания.
В Германии подготовили законопроект, позволяющий правительству временно устанавливать максимальные цены на бензин и дизельное топливо
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При каких условиях ограничат цены

Законопроект, подготовленный министерством экономики во главе с Екатериной Райхе, предусматривает введение граничных цен на топливо только в случае чрезвычайного роста его стоимости.

Для применения механизма предлагают три основных условия:

  • Три недели подорожания. Темпы роста цен на бензин или дизель в Германии должны в течение трех недель подряд превышать средние темпы удорожания в других странах ЕС более чем на 5 процентных пунктов.

  • Временный характер. Ограничение можно будет устанавливать максимум на три месяца.

  • Гарантии снабжения. Если регулирование будет создавать риск дефицита горючего, его действие будет позволено приостанавливать.

Для бензина и дизеля предусмотрены отдельные предельные цены. Их конкретный размер пока не определен.

В то же время федеральные земли смогут устанавливать другие ценовые ограничения с учетом региональных расходов на транспортировку и поставку топлива.

Когда заработают новые правила

Правительственная коалиция Германии в сентябре договорилась разработать механизм ограничения цен на топливо по примеру Бельгии и Люксембурга.

Ожидается, что соответствующая законодательная база вступит в силу с 1 января 2027, когда завершится действие нынешней государственной скидки на топливо.

Однако это не означает, что уже с начала года цены на немецкие АЗС будут ограничены.

По проекту отсчет для оценки динамики цен начнется после второй полной недели января. Поэтому фактическое применение ограничений возможно не раньше февраля 2027 года.

В настоящее время документ находится на начальной стадии межведомственного согласования. После согласования в правительстве его еще предстоит рассмотреть парламенту Германии.

Почему правительство не хочет постоянных ограничений

Министерство экономики опасается, что слишком низкие предельные цены сделают поставки топлива экономически невыгодными.

Это может привести к сокращению импорта, перебоям в работе нефтеперерабатывающих предприятий и дефициту бензина и дизеля.

Поэтому предложенный механизм рассматривают как временную меру в случае кризиса, а не постоянное государственное регулирование цен.

В то же время представители Социал-демократической партии Германии раскритиковали законопроект из-за слишком жестких условий его применения.

По их мнению, ожидание трех недель чрезмерного удорожания горючего может снизить эффективность помощи автомобилистам и бизнесу.

Сколько стоит топливо в Германии

По данным немецкого автомобильного клуба ADAC, цены на топливо существенно отличаются в зависимости от региона, расположения заправки и времени суток.

Особо заметна разница между АЗС на автобанах и заправками за пределами скоростных магистралей.

По оценкам ADAC, горючее непосредственно на автобанах в среднем дороже примерно на 33 евроцента за литр. В отдельных случаях разница может достигать 50 евроцентов.

Таким образом, заправка 50-литрового бака за пределами автобана может обеспечить экономию около 16,5 евро по сравнению со средней разницей цен.

Что влияет на цены

Удорожание горючего в Германии связано с резким ростом мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев со снабжением энергоносителей.

На этом фоне немецкое правительство ранее ввело временную скидку на топливо примерно на 17 евроцентов за литр. Ее действие завершается в конце декабря 2026 года.

Новый механизм должен заменить общее субсидирование более адресным вмешательством в ценообразование во время кризисных скачков.

Однако даже после принятия закона государство не будет гарантировать постоянно низкие цены. Если топливо будет дорожать примерно такими же темпами, как в других странах ЕС, оснований для введения предельной стоимости не будет.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
4 ноября 2026, 18:00
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А як же вільний ринок? так хвалились свободою і демократією — і на тобі, виявляється потрібне державне керування?
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