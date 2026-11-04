Около $500 млн без результата: политическая ставка Маска на выборах в США не сработала. Акции падают

Американский миллиардер Илон Маск направил около $474 млн на политические кампании во время избирательного цикла 2025−2026 годов, преимущественно в поддержку республиканцев. Однако масштабные издержки не помогли партии избежать поражений на промежуточных выборах 3 ноября. Об этом пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на Axios и Business Insider.

Американский миллиардер Илон Маск направил около $474 млн на политические кампании

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Потери партии Трампа

Особенно показательны результаты голосования в Техасе, где расположены ключевые предприятия Tesla и SpaceX. Несмотря на значительное финансирование республиканских кампаний, демократы одержали победу на выборах губернатора и сенатора США.

Ранее политические вложения Маски приносили другие результаты. В 2024 он потратил сотни миллионов долларов на поддержку Дональда Трампа и республиканцев, а после победы Трампа получил влияние в администрации через DOGE.

Однако уже в 2025 году поддержанный Маском кандидат на выборах в Верховный суд штата Висконсин потерпел поражение.

На результаты промежуточных выборов миллиардер отреагировал иронической корреспонденцией в соцсети X, пошутив, что его «космические лазеры для вмешательства в выборы» на этот раз не сработали.

Падение акций

Первые результаты промежуточных выборов в США указывают на убедительную победу Демократической партии. Согласно прогнозам, демократы берут под контроль Палату представителей и Сенат. На этом фоне акции Tesla и Space Exploration Technologies Corp., принадлежащие Илону Маску, просели примерно на 1,8% на постбиржевых торгах.

Инвесторы опасаются жесткого контроля

Для держателей бумаг компаний Маска потенциальное доминирование демократов создает двойной риск.

Политический сдвиг чревато усилением регулирования искусственного интеллекта и ставит под сомнение возможное слияние производителя электромобилей с космическим гигантом.

Контролируемый демократами Конгресс способен существенно замедлить процедуру объединения.

В преддверии выборов Маск направил более 445 миллионов долларов в поддержку политических комитетов, помогающих республиканцам на промежуточных выборах в США, став одним из крупнейших политических доноров в истории страны.

Политическая активность Маска напрямую связана с будущим его технологической империи, в которую входят компании SpaceX, Tesla, Boring Company и Neuralink.

Деятельность этих компаний строго контролируется федеральными агентствами, а запланированные корпоративные слияния будут подлежать обязательной проверке регуляторных органов.