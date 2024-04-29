В OTP Group считают бессмысленным продавать российскую «дочку»

Продажа российского отделения OTP банка по условиям, которые сейчас сложились, бессмысленны. Так считает гендиректор банковской группы Шандор Чани, пишет Portfolio.

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По мнению Чани, продажа OTP банка в россии может принести венгерской группе столько денег, сколько она выведет дивидендов за год из той же россии.

Однако OTP Group готова продать дочь, если кто-то даст за него 50% от рыночной стоимости.

Также Чани заявил, что OTP Group хочет поучаствовать в приватизации украинских государственных банков и увеличить свое присутствие на рынке.

По итогам прошлого года OTP Group выплатит акционерам 150 млрд венгерских форинтов ($410,07 млн по нынешнему курсу). Российская дочь принесла группе 50 млрд форинтов дивидендов ($136,7 млн). По итогам 2024-го венгерская группа рассчитывает вывести из россии до 100 млрд форинтов дивидендов ($273,4 млн).