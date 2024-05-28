НБУ обвинил банки в недобросовестном валютном контроле и финмониторинге. Будут привлекать правоохранительные органы

Национальный банк потребовал от финучреждений усилить валютный контроль и финмониторинг по экспортно-импортным контрактам и создать в каждом банке с этой целью специальные «центры компетенции». Регулятор взял проблему по пристальный контроль и пригрозил, привлекать правоохранительные органы для ее решения.

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Обо всем этом председатель НБУ Андрей Пышный сообщил банкам в майском письме № 25−0005/34314.

В нем говорится о том, что украинский бизнес стал чаще нарушать сроки возврата экспортной выручки и оплат по импортным контрактам.

«Национальный банк Украины по результатам обработка статистической отчетности банков выявил ряд случаев, свидетельствующих о наличии динамики увеличения задолженности с превышением предельных сроков расчетов по импортным и экспортным операциям клиентов банков», — говорится в документе.

Регулятор подчеркнул, что это негативно влияет на состояние экономики Украины в условиях военного положения. Как известно, ранее Пышный заявлял о том, что объем вовремя не возвращенной валютной выручки в страну составляет $7 млрд, и обещал усилить контроль по этой части.

Теперь же Нацбанк напрямую обвинил в проблеме финансовые учреждения.

«Текущее состояние свидетельствует о недостаточно добросовестном выполнении банками рекомендаций при осуществлении функций агентов валютного надзора, а также том, что нет действенного контроля со стороны руководства банков», — говорится в письме № 25−0005/34314.

Регулятор напомнил, что валютный контроль и финансовый мониторинг — прямая обязанность банков, и они обязаны ее выполнял, согласно постановлениям НБУ № 8 от 2 января 2019 года, № 65 от 19 мая 2020-го, № 18 от 24 февраля 2022-го и др.

Теперь в Нацбанке хотят, чтобы эти направления были под прямым контролем каждого председателя правления банка, и для еще большей эффективности каждая структура должна создать у себя «центр компетенций» для разработки стратегии урегулирования проблем валютного контроля и финансового мониторинга.

«Отмечаем, что вопрос находится под постоянным вниманием со стороны Национального банка, в том числе в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами, поскольку его решение имеет важное значение для экономики государства в целом», — резюмируется в письме № 25−0005/34314.