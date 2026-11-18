За январь-сентябрь 2026 года украинские банки получили 79,65 млрд грн чистой прибыли, что на 33,3%, или 39,77 млрд грн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым прибыльным остался государственный Приватбанк, заработавший 36,89 млрд грн — почти половину финансового результата всей банковской системы. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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В то же время из 59 банков, работавших на рынке, 12 завершили девять месяцев с убытком.

Какие банки заработали больше всего

Приватбанк сохранил безоговорочное лидерство по чистой прибыли, хотя его финансовый результат сократился на 27,1% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года.

На втором месте оказался Универсал Банк (mono), увеличивший прибыль на 12,1% — до 5,72 млрд грн.

Третью позицию сохранил Райффайзен Банк с результатом 5,25 млрд грн, что на 28,4% меньше, чем в прошлом.

ПУМБ поднялся на четвертое место с прибылью 4,38 млрд грн, опередив опустившийся на пятую позицию государственный Ощадбанк.

Топ-10 самых прибыльных банков Украины за девять месяцев 2026 года

Совокупная чистая прибыль первой десятки составила около 70,62 млрд грн, что эквивалентно почти 89% чистого финансового результата банковской системы.

При этом среди десяти наиболее прибыльных учреждений только Универсал Банк продемонстрировал рост чистой прибыли в годовом исчислении.

Почему доходы государственных банков сократились

Наиболее заметное ухудшение финансовых результатов среди лидеров продемонстрировали государственные банки.

Прибыль Ощада уменьшилась в 3,5 раза — до 3,96 млрд грн, Укрэксимбанка — в 2,2 раза, до 3,20 млрд грн.

Укргазбанк заработал 2,44 млрд грн, что на 37,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время сокращение чистой прибыли не обязательно свидетельствует об ухудшении операционной деятельности банков.

Ранее НБУ сообщил, что за девять месяцев 2026 года прибыль платежеспособных банков до налогообложения выросла на 4,5%, однако чистый финансовый результат сократился на треть из-за применения повышенной ставки налога на прибыль в размере 50%.

В частности, Приватбанк ранее сообщал, что его прибыль до налогообложения за девять месяцев составила 74,4 млрд грн, увеличившись на 11,1%. В то же время, расходы на налог на прибыль выросли на 130% — до 37,5 млрд грн.

Следовательно, падение чистой прибыли в значительной степени объясняется большей налоговой нагрузкой, а не только снижением доходов от банковских операций.

Что будет с прибыльностью банков

По оценке НБУ, банки сохраняют доходность благодаря высокой чистой процентной марже и увеличению кредитования.

За девять месяцев 2026 года чистая процентная маржа составила 7,8%, а в третьем квартале — 8%.

В сентябре доля доходов от кредитования достигла 50,9% от общих процентных доходов банков.

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В то же время регулятор предупреждает, что повышенное налогообложение ограничивает возможности банков накапливать капитал для дальнейшего наращивания кредитных портфелей.

По оценке Нацбанка, нынешней рентабельности капитала многим банкам может оказаться недостаточно для поддержания предыдущих темпов роста. Даже при сохранении текущей доходности возможности расширения сделок могут ограничиться 15−20% в год.

При этом НБУ оценивает имеющийся запас капитала банковского сектора как достаточный для сохранения его устойчивости даже в случае усиления военных и макроэкономических рисков.