В октябре 2026 года неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение долгов перед кредиторами более 60,7 млн. грн. Наибольшую часть этой суммы получили кредиторы седьмой очереди, среди которых есть юридические лица, являвшиеся клиентами банков. В общей сложности за время работы Фонда кредиторам банков в ликвидации вернули более 78 млрд грн.

Большая часть выплат пришлась на седьмую очередь, к которой относятся, в частности, компании-клиенты банков. Фото: Pexels

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Кому достались деньги в октябре

Около 48,9 млн грн по октябрьским выплатам получили кредиторы седьмой очереди. К этой категории, в частности, относятся компании-клиенты банков, не связанные с ними лицами.

Еще более 10 млн грн направили кредиторам третьей очереди. Речь идет, среди прочего, о возмещении расходов Фонда на выплату гарантированной компенсации вкладчикам неплатежеспособных банков.

Около 1,8 млн. грн. перечислили кредиторам восьмой очереди. К ней относятся требования по налоговым обязательствам, штрафам, пене и другие необеспеченные требования. Остальные средства распределили между кредиторами других очередей.

Сколько денег уже вернули кредиторам

По состоянию на 1 ноября 2026 года общая сумма погашенных требований находящихся в ликвидации кредиторов банков превысила 78 млрд грн.

Из этой суммы около 18 млрд. грн. получили обеспеченные кредиторы. В частности, Национальному банку Украины вернули 16,7 млрд. грн. Часть этих средств взыскали за счет залогового имущества и имущества поручителей.

Выплаты кредиторам осуществляют за счет активов ликвидируемых банков. Фонд получает средства от погашения ранее выданных кредитов, доходов по ценным бумагам, аренде имущества и других источников. Также деньги поступают от продажи активов.

Сколько Фонд выплатил вкладчикам обанкротившихся банков

Погашение долгов перед кредиторами и возврат депозитов вкладчикам есть отдельные направления работы Фонда гарантирования вкладов.

В октябре 2026 года ФГВФЛ выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 1,6 млн грн гарантированного возмещения. За все время деятельности учреждения сумма таких выплат составила 105,1 млрд грн.

Компенсацию получили более 2 млн вкладчиков, обратившихся за возмещением. Это 96,1% от общего количества ликвидируемых вкладчиков банков.

По данным Фонда, по состоянию на 31 октября 2026 г. его собственные ресурсы составляли 62,7 млрд грн. Именно за их счет осуществляют гарантированные выплаты вкладчикам.

В Украине действует полная гарантия возврата банковских вкладов физических лиц и ФЛП. Она распространяется на средства на текущих счетах и срочные депозиты и будет действовать в течение военного положения и еще через три месяца после его прекращения или отмены.