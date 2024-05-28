Германия выделит еще 60 миллионов евро на гуммопомощь Украине

Германия планирует выделить еще 60 млн. евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает DW.

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По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где в настоящее время часто не хватает самого необходимого.

Она также подчеркнула, что правительство Германии работает с международными игроками, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.

Напомним

«Минфин» писал, что Германия ищет дополнительно 3,8 млрд евро для Украины.