Германия планирует выделить еще 60 млн. евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает DW.
Германия выделит еще 60 миллионов евро на гуммопомощь Украине
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По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где в настоящее время часто не хватает самого необходимого.
Она также подчеркнула, что правительство Германии работает с международными игроками, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.
Напомним
«Минфин» писал, что Германия ищет дополнительно 3,8 млрд евро для Украины.
Источник: Минфин
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