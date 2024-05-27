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27 мая 2024, 9:53 Читати українською

Крупнейшие банки пытаются вернуть сотрудников в офисы

Ряд крупнейших банков, среди которых Citigroup, HSBC Holdings и Barclays, издали распоряжении о возвращении в офисы большей части сотрудников на основе пятидневной рабочей недели, пишет Bloomberg.

Ряд крупнейших банков, среди которых Citigroup, HSBC Holdings и Barclays, издали распоряжении о возвращении в офисы большей части сотрудников на основе пятидневной рабочей недели, пишет Bloomberg.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ частности, Citi попросил вернуться к пятидневной работе около 600 своих сотрудников в США, которые ранее имели право работать удаленно.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В частности, Citi попросил вернуться к пятидневной работе около 600 своих сотрудников в США, которые ранее имели право работать удаленно. Ряд сотрудников может продолжать работать по гибридному графику, включая 2 дня в неделю вне офиса.

Банк Barclay's в Великобритании ввел более строгие требования — обязал тысячи своих сотрудников инвестиционно-банковских подразделений по всему миру работать в офисе или выезжать на встречи с клиентами 5 дней в неделю, начиная с 1 июня.

А швейцарский HSBC ведет переговоры почти с половиной своего штата сотрудников в Нью-Йорке об изменении правил работы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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