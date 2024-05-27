Ряд крупнейших банков, среди которых Citigroup, HSBC Holdings и Barclays, издали распоряжении о возвращении в офисы большей части сотрудников на основе пятидневной рабочей недели, пишет Bloomberg.
Крупнейшие банки пытаются вернуть сотрудников в офисы
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Что известно
В частности, Citi попросил вернуться к пятидневной работе около 600 своих сотрудников в США, которые ранее имели право работать удаленно. Ряд сотрудников может продолжать работать по гибридному графику, включая 2 дня в неделю вне офиса.
Банк Barclay's в Великобритании ввел более строгие требования — обязал тысячи своих сотрудников инвестиционно-банковских подразделений по всему миру работать в офисе или выезжать на встречи с клиентами 5 дней в неделю, начиная с 1 июня.
А швейцарский HSBC ведет переговоры почти с половиной своего штата сотрудников в Нью-Йорке об изменении правил работы.
Источник: Минфин
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