Пышный заверил, что ограничения переводов между физлицами не коснутся 99% граждан

Ограничения переводов с карты на карту до 30 трансакций в месяц не повлияют на 99% граждан и принесут бюджету дополнительные средства. В случае волонтеров могут быть определены индивидуальные лимиты. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Объяснение главы НБУ

По его словам, в финучреждении не видят негативного эффекта для волонтеров. В рамках взаимодействия с клиентом и руководствуясь рискоориентированным подходом могут быть определены индивидуальные лимиты.

«Ограничения никоим образом не повлияют на деятельность волонтеров! Ведь количество возможных входных операций на карточку не меняется, а волонтеры и дальше могут проводить сборы. Ограничения будут действовать только на „исходные“ платежи», — заявил он.

Для обсуждения возможных проблем НБУ планирует в ближайшее время организовать встречу представителей финучреждения, банков-эмитентов с волонтерами, чтобы обсудить все вопросы и там где будет необходимость — «откалибровать решение».

К тому же сделки по реквизитам IBAN будут доступны без каких-либо ограничений.

Изменения, которые внесли на обсуждение, в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций — обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и различных теневых схем.

В итоге, по его словам, ограничения в 30 сделок в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. А ограничение по сумме в 100 тысяч гривен не повлияет на 95% клиентов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person).