Министры финансов G7 поддержали план использования активов рф для финансирования Украины

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Financial Times.

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Что известно

Обсуждение министров основывалось на предложении США, распространенном накануне встречи в итальянском городе Стреза, выдать Украине кредит в размере около $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 млрд евро.

Министры заявили, что они «достигли прогресса» в проработке вариантов «вывода» доходов, согласно проекту коммюнике. Они добавили, что лидерам G7 будут представлены варианты того, как выстроить кредит на саммит в июне.

Они также пообещали продолжать давить на Китай, чтобы тот сократил промышленные субсидии, которые, по их мнению, вытесняют западных конкурентов из бизнеса, и заявили, что реализация наиболее значимого глобального налогового соглашения за более чем столетие является «главным приоритетом».

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G7 — группа стран с развитой экономикой, в которую входят все крупные западные союзники Украины — стремится обеспечить финансирование Киева на перспективу и после этого года, когда с обеих сторон Атлантики состоятся решающие выборы.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, многие детали кредита еще не согласованы, включая сумму, кто его выдаст и как он будет гарантирован в случае дефолта Украины или если доходы не будут материализированы.

По словам одного из чиновников, европейцы особенно обеспокоены «справедливым распределением рисков», опасаясь, что Европа возьмет на себя основную тяжесть финансовых и юридических рисков и ответных действий со стороны hосии, поскольку большинство активов находится на континенте.

Напомним

На этой неделе ЕС официально одобрил план использования процентов от замороженных российских активов, что, по его оценкам, может принести Украине до трех миллиардов евро в год.

В феврале Соединенные Штаты утверждали, что страны G7 должны полностью арестовать замороженные активы, но впоследствии отказались от этой идеи из-за беспокойства союзников, что это может стать опасным правовым прецедентом и что Россия может принять ответные меры.

Как писал «Минфин», Украина могла бы получить кредит в размере $50 миллиардов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Sky News.