Министры финансов G7 поддержали план использования активов рф для финансирования Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 мая 2024, 8:45 Читати українською

Министры финансов G7 поддержали план использования активов рф для финансирования Украины

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Financial Times.

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов с целью обеспечения финансирования Киева после 2024 года.
Фото:mof.gov.ua

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Обсуждение министров основывалось на предложении США, распространенном накануне встречи в итальянском городе Стреза, выдать Украине кредит в размере около $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 млрд евро.

Министры заявили, что они «достигли прогресса» в проработке вариантов «вывода» доходов, согласно проекту коммюнике. Они добавили, что лидерам G7 будут представлены варианты того, как выстроить кредит на саммит в июне.

Они также пообещали продолжать давить на Китай, чтобы тот сократил промышленные субсидии, которые, по их мнению, вытесняют западных конкурентов из бизнеса, и заявили, что реализация наиболее значимого глобального налогового соглашения за более чем столетие является «главным приоритетом».

Читайте: Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на $50 млрд

G7 — группа стран с развитой экономикой, в которую входят все крупные западные союзники Украины — стремится обеспечить финансирование Киева на перспективу и после этого года, когда с обеих сторон Атлантики состоятся решающие выборы.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, многие детали кредита еще не согласованы, включая сумму, кто его выдаст и как он будет гарантирован в случае дефолта Украины или если доходы не будут материализированы.

По словам одного из чиновников, европейцы особенно обеспокоены «справедливым распределением рисков», опасаясь, что Европа возьмет на себя основную тяжесть финансовых и юридических рисков и ответных действий со стороны hосии, поскольку большинство активов находится на континенте.

Напомним

На этой неделе ЕС официально одобрил план использования процентов от замороженных российских активов, что, по его оценкам, может принести Украине до трех миллиардов евро в год.

В феврале Соединенные Штаты утверждали, что страны G7 должны полностью арестовать замороженные активы, но впоследствии отказались от этой идеи из-за беспокойства союзников, что это может стать опасным правовым прецедентом и что Россия может принять ответные меры.

Как писал «Минфин», Украина могла бы получить кредит в размере $50 миллиардов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Sky News.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами