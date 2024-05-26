Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів рф для фінансування України

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Financial Times.

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Що відомо

Обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції США, яка була поширена напередодні зустрічі в італійському місті Стреза, видати Україні кредит у розмірі близько $50 млрд, який буде погашатися за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

Міністри заявили, що вони «досягли прогресу» в опрацюванні варіантів «виведення» прибутків, згідно з проєктом комюніке. Вони додали, що лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в червні.

Вони також пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, щоб той скоротив промислові субсидії, які, на їхню думку, витісняють західних конкурентів з бізнесу, і заявили, що реалізація найбільш значущої глобальної податкової угоди за більш ніж століття є «головним пріоритетом».

G7 — група країн з розвиненою економікою, до якої входять усі великі західні союзники України — прагне забезпечити фінансування Києва на перспективу і після цього року, коли по обидва боки Атлантики відбудуться вирішальні вибори.

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