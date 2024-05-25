Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на $50 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 мая 2024, 15:15 Читати українською

Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на $50 млрд

Глава Всемирного банка Ведь Банга согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Всемирного банка Ведь Банга согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных российских активов.
Фото:Getty Images

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Банга присутствовал на встрече министров финансов стран «Большой семерки», где обсуждался кредит для Украины.

Он заявил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами, в том числе для Афганистана, и может «воспроизвести» этот опыт для предоставления займа Украине.

Читайте: G7 рассматривает замороженные активы России как залог для кредитов Украине — Домбровскис

«Если они (страны G7) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да», — сказал Банга.

По его словам, к нему пока не обращались с подобной просьбой. Глава Всемирного банка также подчеркнул, что принимает участие в дискуссиях G7 по финансированию Украины.

Конфискация замороженных активов

По данным Bloomberg, страны группы G7 рассматривают идею США по использованию замороженных активов россии в пользу Украины.

В Вашингтоне предлагают выделить кредит Украине на $50 млрд, а также использовать прибыль от российских активов, чтобы получить больше денег, а будущие доходы покроют эти расходы.

Напомним

Как писал «Минфин», Украина могла бы получить кредит в размере $50 миллиардов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Sky News.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами