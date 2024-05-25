Всемирный банк согласился управлять кредитным фондом G7 для Украины на $50 млрд

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Что известно

Банга присутствовал на встрече министров финансов стран «Большой семерки», где обсуждался кредит для Украины.

Он заявил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами, в том числе для Афганистана, и может «воспроизвести» этот опыт для предоставления займа Украине.

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«Если они (страны G7) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да», — сказал Банга.

По его словам, к нему пока не обращались с подобной просьбой. Глава Всемирного банка также подчеркнул, что принимает участие в дискуссиях G7 по финансированию Украины.

Конфискация замороженных активов

По данным Bloomberg, страны группы G7 рассматривают идею США по использованию замороженных активов россии в пользу Украины.

В Вашингтоне предлагают выделить кредит Украине на $50 млрд, а также использовать прибыль от российских активов, чтобы получить больше денег, а будущие доходы покроют эти расходы.

Напомним

Как писал «Минфин», Украина могла бы получить кредит в размере $50 миллиардов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Sky News.