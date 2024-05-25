Аграрии получили первые компенсации из бюджета за приобретенную технику украинских производителей

Первые три украинских агропредприятия получили 25% компенсацию стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования украинских производителей. Общая сумма компенсации составила 220 тысяч гривен. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Сколько заложено в бюджет на программу

На компенсации за покупку украинской сельхозтехники в бюджет заложено 1 млрд грн.

Первые три агропредприятия, получившие компенсацию, работают в Днепропетровской, Тернопольской и Черкасской областях. Общая стоимость приобретенной ими сельхозтехники — 880 тыс. грн.

Как получить компенсацию

Чтобы получить 25% компенсацию стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, купить необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

На сегодняшний день в перечень произведенной в Украине техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включена 6 691 номенклатурная позиция техники и оборудования 64 украинских производителей.

Участие в программе принимает 31 банк.