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25 мая 2024, 11:18 Читати українською

Аграрии получили первые компенсации из бюджета за приобретенную технику украинских производителей

Первые три украинских агропредприятия получили 25% компенсацию стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования украинских производителей. Общая сумма компенсации составила 220 тысяч гривен. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Первые три украинских агропредприятия получили 25% компенсацию стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования украинских производителей.
Фото:depositphotos

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Сколько заложено в бюджет на программу

На компенсации за покупку украинской сельхозтехники в бюджет заложено 1 млрд грн.

Первые три агропредприятия, получившие компенсацию, работают в Днепропетровской, Тернопольской и Черкасской областях. Общая стоимость приобретенной ими сельхозтехники — 880 тыс. грн.

Как получить компенсацию

Чтобы получить 25% компенсацию стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, купить необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

На сегодняшний день в перечень произведенной в Украине техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включена 6 691 номенклатурная позиция техники и оборудования 64 украинских производителей.

Участие в программе принимает 31 банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
25 мая 2024, 11:45
#
Скоро завезуть негрів, що цю техніку поламали.
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