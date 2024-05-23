Бронь от мобилизации: ЕБА просит разрешить бизнесу самостоятельно отбирать ключевых сотрудников

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) просит сделать мобилизацию более прогнозируемой и предоставить компаниям возможность самим определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

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«Ведь горьким будет осознать, что два с половиной года работы предприятия в условиях войны, вопреки всем возможным законам бизнеса и здравому смыслу, все равно приведут к его закрытию. Но не из-за действий врага, а из-за непродуманной политики собственного государства», — отметили в ЕБА.

Как сообщают в ассоциации, вопрос поиска сотрудников на сегодняшний день является одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в Украине.

В ЕБА уверены, что такими действиями государство не позволяет компаниям работать, поскольку оперативно заменить специалистов в таких критических условиях для функционирования бизнеса практически невозможно.

По мнению компаний-членов ассоциации, самостоятельное определение бизнесом сотрудников, критичных для продолжения эффективной деятельности предприятия в условиях войны, поможет замедлить большую волну проблемы кадров, которая ежемесячно все больше накрывает бизнес, работающий в Украине.

В ЕБА считают, что это поможет бизнесу продолжить работу в непростых военных реалиях.