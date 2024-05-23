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23 мая 2024, 13:56 Читати українською

Бронь от мобилизации: ЕБА просит разрешить бизнесу самостоятельно отбирать ключевых сотрудников

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) просит сделать мобилизацию более прогнозируемой и предоставить компаниям возможность самим определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) просит сделать мобилизацию более прогнозируемой и предоставить компаниям возможность самим определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.
Фото: freepik.com

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«Ведь горьким будет осознать, что два с половиной года работы предприятия в условиях войны, вопреки всем возможным законам бизнеса и здравому смыслу, все равно приведут к его закрытию. Но не из-за действий врага, а из-за непродуманной политики собственного государства», — отметили в ЕБА.

Как сообщают в ассоциации, вопрос поиска сотрудников на сегодняшний день является одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в Украине.

В ЕБА уверены, что такими действиями государство не позволяет компаниям работать, поскольку оперативно заменить специалистов в таких критических условиях для функционирования бизнеса практически невозможно.

По мнению компаний-членов ассоциации, самостоятельное определение бизнесом сотрудников, критичных для продолжения эффективной деятельности предприятия в условиях войны, поможет замедлить большую волну проблемы кадров, которая ежемесячно все больше накрывает бизнес, работающий в Украине.

В ЕБА считают, что это поможет бизнесу продолжить работу в непростых военных реалиях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
stas12345
stas12345
23 мая 2024, 14:28
#
Я думаю государству пофиг кто что просит) Тут вопрос выживания стоит
+
0
Rubi0
Rubi0
23 мая 2024, 15:27
#
Более того государству вообще уже похоже пофиг на экономику и бизнес, если можно всегда выклянчить пару млрд долларов недостающих налогов у запада то зачем что-то думать
+
0
Три літри
Три літри
23 мая 2024, 16:10
#
Робота бізнесу це теж питання виживання держави
+
0
penetrator1963
penetrator1963
23 мая 2024, 14:31
#
20000 грн/мес ЕСВ на работника и бронируй, сколько хочешь
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 мая 2024, 17:05
#
Сама класна бронь звільнити працівників на віддалену роботу пересадити.
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