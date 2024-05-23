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23 мая 2024, 12:34 Читати українською

Делегация МВФ прибыла в Киев обсудить риски для экономики Украины

Команда Международного валютного фонда (МВФ) приехала в Киев для встреч с представителями властей Украины и другими партнерами. Делегацию возглавляет глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Команда Международного валютного фонда (МВФ) приехала в Киев для встреч с представителями властей Украины и другими партнерами.
Фото: НБУ

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«Дискуссии будут фокусироваться на рисках, перед которыми предстала экономика Украины, и целях экономической политики власти», — заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он отметил, что после этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями властей Украины о мерах экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).

Напомним

Недавно заместитель министра финансов Ольга Зыкова заявила, что Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF из МВФ.

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд.

Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй и третий в размере SDR664 млн (около $881−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года.

В конце марта этого года совет директоров одобрил выделение Украине четвертого транша по итогам третьего пересмотра, когда оценивали исполнение обязательств сроком на конец декабря 2023 года. Украина получила около $880 млн от МВФ.

На 2024 год предусмотрено еще три транша по итогам соответствующих просмотров программы: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
23 мая 2024, 12:46
#
Переживают, смогут ли вернуть долги:) Наивные.
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