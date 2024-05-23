Применение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000). Об этом в интервью Forbes рассказала заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.
В Минобороны рассказали во сколько обошлась разработка приложения «Резерв+»
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Подробности
Разработку финансировали на средства благотворительного фонда. Стоимость переданного приложения — 3,413 млн грн с НДС (около $86 000), рассказала Черногоренко.
«Применение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что стоимость с наращиванием функционала вырастет», добавила замминистра.
Над приложением работало несколько команд. «Многое сделали внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД», — говорит Черногоренко.
Напомним
18 мая Минобороны выпустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные в возрасте от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.
Комментарии - 2
Візьмемо за західними розцінками $2000 за місяць роботи одного дева. Хоча насправді заплатили явно менше бо це ж українське замовлення. Кількість багів натякає що тестера не було, жодного. Куди пішли 84000?