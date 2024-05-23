В Минобороны рассказали во сколько обошлась разработка приложения «Резерв+»

Применение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000). Об этом в интервью Forbes рассказала заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.

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Разработку финансировали на средства благотворительного фонда. Стоимость переданного приложения — 3,413 млн грн с НДС (около $86 000), рассказала Черногоренко.

«Применение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что стоимость с наращиванием функционала вырастет», добавила замминистра.

Над приложением работало несколько команд. «Многое сделали внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД», — говорит Черногоренко.

Напомним

18 мая Минобороны выпустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные в возрасте от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.