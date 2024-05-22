Швеция планирует предоставить Украине более $7 миллиардов военной поддержки в течение трех лет

Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией «Шведские демократы» программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (более $7 млрд) в течение трех лет. Об этом говорится в сообщении правительства Швеции.

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Эти данные средства равномерно разделят в течение 2024−2026 годов — по 25 млрд крон.

С учетом нового предложения общая военная и гуманитарная поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 млрд крон ($9,35 млрд).

Военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупкам оборонного оборудования.

В правительстве Швеции отметили, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.

Напомним

Минфин писал, что Шведское правительство предлагает, чтобы украинские беженцы могли быстрее зарегистрироваться и получить номера социального страхования в стране. Это должно дать им ряд преимуществ.