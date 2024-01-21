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21 января 2024, 10:20 Читати українською

Фонд госимущества стал владельцем PINbank от имени государства вместо россиянина Гинера

Пакет акций Первого инвестиционного банка (PINbank) в размере 88,890583%, принадлежавший попавшему под санкционные апелляции российскому бизнесмену Евгению Гинеру, 17 января этого года был перерегистрирован на государство Украина в лице Фонда государственного имущества. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Пакет акций Первого инвестиционного банка (PINbank) в размере 88,890583%, принадлежавший попавшему под санкционные апелляции российскому бизнесмену Евгению Гинеру, 17 января этого года был перерегистрирован на государство Украина в лице Фонда государственного имущества.
Фото: polomap.com

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Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия НКЦБФР со ссылкой на Национальный депозитарий Украины, основанием стало решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 27 февраля 2023 года по иску Минюста о взыскании этих акций в доход государства в пределах санкций.

Напомним

«Минфин» писал, что 27 февраля 2023 года ВАКС взыскал в пользу государства 88,89% акций PINbank, владельцем которого был российский предприниматель Евгений Гинер. О конфискации актива просило Министерство юстиции, поскольку против россиянина введены санкции.

13 марта апелляционная палата ВАКС отклонила апелляцию Гинера.

«Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит», — отметили в ВАКС.

Согласно информации на сайте PINbank, на 9 февраля 2023 года вторым после Гинера акционером было ООО «Юридическая фирма «Укрправо» Александра Шадрука с долей 9,509417%, остальные акционеры имели 1,6%. Однако паевой венчурный недиверсифицированный закрытый инвест под управлением ООО «Компания по управлению активами (КУА) «Реноме-2008» сообщил об увеличении своей доли в PINbank с 1,6% до 5,9478% по итогам сделки 23 мая, тогда как у «Укрправа» она сократилась до 5, 0,929%.

PINbank основан в 1997 году. На конец сентября 2023 PINbank занимал 57 место среди 63 украинских банков по размеру общих активов (482 млн грн). Его чистый убыток за 9 месяцев прошлого года составил 30 млн грн, однако, по информации агентства, благодаря имеющейся в банке ликвидности вопроса его передачи ФГВФЛ пока не стоит.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
21 января 2024, 11:51
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«17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.»

Тільки й того, що забули сповістити про це Нацбанк, як регулятора банківського ринку.
Є надія, що за пару місяців до НБУ дійде інформація про зміни істотної участі у правах
на акції PIN-банку…
Чекаю на продаж PIN-банку державній Укрпошті, якщо НБУ не заборонить…
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