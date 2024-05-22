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22 мая 2024, 12:25 Читати українською

За время большой войны украинцы приобрели облигаций на триллион гривен

С начала полномасштабной войны украинцы, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа более чем на 1 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

С начала полномасштабной войны украинцы, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа более чем на 1 трлн грн.

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По словам министра финансов Сергея Марченко, благодаря привлеченным средствам государство смогло профинансировать более 200 дней обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году.

«В целом инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи», — отметил он.

Всего в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,6 трлн грн, из которых доля коммерческих банков — 42,2%, Нацбанка — 41,5%, юридических лиц — 10%, физических лиц — 3,8%, нерезидентов — 2, 4%, территориальных общин — 0,1%.

В то же время, отмечают в Минфине, граждане и представители бизнеса значительно повысили свою заинтересованность в покупке ОВГЗ.

В частности, объем вложений физических лиц с 2016 г. вырос примерно в 600 раз, а с 24 февраля 2022 г. — более чем в 2,4 раза. Юридические лица увеличили свои инвестиции в ОВГЗ семь раз с 2016 года и вдвое с начала полномасштабного вторжения.

За период с января 2022 по март 2024 года выплачен купонный доход украинским физическим и юридическим лицам (без банков) на сумму 31,5 млрд грн, а иностранным — 19 млрд грн, что в сумме составляет 50,5 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+45
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
22 мая 2024, 12:34
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Представляете какая будет девальвация когда люди будут получать проценты и государство будет рассчитываться вновь отпечатанными денюжками ? Это пирамида по сути .
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
22 мая 2024, 14:00
#
Ну так друкують тільки відсотки, а могли друкувати і тіло :)
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0
TAN72
TAN72
22 мая 2024, 13:07
#
Как и писал ранее государство покупает у государства -83% 🔥
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