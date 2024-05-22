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22 мая 2024, 11:06 Читати українською

Правительство выделило 428 млн грн на продолжение программы «єВідновлення»

Кабинет министров выделил из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продолжение реализации программы «єВідновлення». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кабинет министров выделил из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продолжение реализации программы «єВідновлення».

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По словам Шмыгаля, это средства для компенсаций гражданам стоимости произведенных ремонтов в домах, пострадавших от войны.

«єВідновлення» работает уже год. За это время программой воспользовалось более 57 000 украинцев, жилье которых было полностью или частично разрушено во время боевых действий.

Читайте: Украинцы уже использовали половину средств, полученных по программе «єВідновлення»

Как отметил глава правительства, сумма выплаченных компенсаций от государства — более 11 млрд грн.

Из них 5,8 млрд грн — это средства на ремонт, еще 5,6 млрд грн — на покупку недвижимости через жилищный сертификат.

Уже 2800 семей из-за сертификатов приобрели жилье.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в Верховной Раде рассматривают возможность расширить возможности программы компенсаций «єВідновлення» и для украинского бизнеса. К финансированию планируется привлечь международных партнеров.

Источник: Минфин
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