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20 мая 2024, 10:45 Читати українською

Женщины открыли рекордное количество новых ФЛПов

В первом квартале 2024 года женщины создали 43 554 новых ФЛП. Это 59% от общего количества. Показатель рекордный за последние годы. Об этом сообщает «Опендатабот».

В первом квартале 2024 года женщины создали 43 554 новых ФЛП.

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В то же время мужчины открыли 30 496 новых бизнесов за указанный период. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь созданных ФЛПов.

Чаще всего женщины выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин против 32% мужчин), другие индивидуальные услуги (89% против 11%) и информационные услуги (63% против 37%).

Мужчины чаще выбирают для себя компьютерное программирование (58% мужчин против 42% женщин) и оптовую торговлю (52% против 48%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+116
korvin29
korvin29
20 мая 2024, 11:03
#
Ничего удивительного — следствие закона про мобилизацию
+
+120
bonv
bonv
20 мая 2024, 11:23
#
Подякуйте зе-владі нелохів з непрофанами.
+
+60
Mr Bungle
Mr Bungle
20 мая 2024, 11:49
#
Статья неправильно названа, мужчины закрыли рекордное количество фопов
+
+45
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 мая 2024, 11:55
#
Пішло переоформлення на родичів жіночої статі…
Черговий урок для нездар при владі.
+
+45
bonv
bonv
20 мая 2024, 11:56
#
Ви хотіли шоу-квартал95? Ви його отримали. По приколу і гірше ж точно не буде ©
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