Женщины открыли рекордное количество новых ФЛПов

В первом квартале 2024 года женщины создали 43 554 новых ФЛП. Это 59% от общего количества. Показатель рекордный за последние годы. Об этом сообщает «Опендатабот».

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В то же время мужчины открыли 30 496 новых бизнесов за указанный период. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества вновь созданных ФЛПов.

Чаще всего женщины выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин против 32% мужчин), другие индивидуальные услуги (89% против 11%) и информационные услуги (63% против 37%).

Мужчины чаще выбирают для себя компьютерное программирование (58% мужчин против 42% женщин) и оптовую торговлю (52% против 48%).