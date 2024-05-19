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19 мая 2024, 14:35 Читати українською

Германия ищет дополнительно 3,8 млрд евро для Украины

Министерство обороны Германии вместе с Министерством финансов готовит запрос на выделение дополнительных 3,8 млрд. евро для Украины, сообщила газета Bild. Запрос на выделение денег в поддержку Украины будет подан на утверждение в парламенте в июне.

Министерство обороны Германии вместе с Министерством финансов готовит запрос на выделение дополнительных 3,8 млрд.

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Выделенные правительством в этом году 7,1 млрд. евро практически полностью распланированы, а на закупку новых партий оружия для Украины осталось лишь 300 млн. евро.

По данным Bild, немецкое финансовое министерство уже предварительно одобрило запрос министра обороны Бориса Писториуса.

«Германия не должна останавливаться в укреплении обороны Украины. Если мы можем, нужно предоставить дополнительное оружие в этом году. Если удастся достичь консенсуса внутри правительства, мы сможем найти деньги в текущем финансовом году», — приводит газета слова своего источника в Минфине.

С бюджетом на 2025 год может быть посложнее. По информации Bild, немецкое Минобороны просит дополнительные 6,7 млрд евро для Бундесвера, а для Украины закладывают рекордные 15 млрд евро помощи.

Источник: Минфин
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