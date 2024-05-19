США будут убеждать страны G7 передать Украине доходы от активов рф

Министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи глав минфинов и глав центробанков стран «Большой семерки» на следующей неделе будет убеждать партнеров поддержать американский план по передаче доходов от замороженных активов рф для помощи Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Минфине США, передает Укринформ.

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В частности, речь идет о процентах, начисленных на $300 млрд российских активов, замороженных странами Запада после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Министры финансов G7 должны подготовить рекомендации по плану передачи доходов от замороженных росактивов, который должны утвердить лидеры стран «Большой семерки» на саммите в июне на юге Италии.

Ранее Еллен настаивала на полной конфискации активов россии, в основном деноминированных в евро, однако эти предложения в Европе не поддержали. Там утвердили более консервативный план передачи в фонд для Украины доходов от замороженных активов россии в размере около $3,5 млрд в год.

Тогда США предложили план предоставления Украине $50 миллиардов помощи при условии, что большинство расходов будут погашены за счет сверхдоходов от замороженных суверенных активов россии, а также начисленных на них процентов.

Реакция министерств финансов стран G7 на этот план осторожна. Министр финансов Японии Шуничи Сузуки сказал, что любые предложения по использованию замороженных российских активов должны соответствовать международному праву.

В Минэкономики и финансов Франции отметили, что поддерживают и разделяют тот факт, что Украине нужны дополнительные ресурсы, и приняли к сведению предложение США и готовы работать вместе на уровне G7 и на европейском уровне, чтобы определить лучший вариант.

В Минфине США сказали, что страны G7 имеют общую цель предоставить Украине больше денег и продемонстрировать путину, что он не сможет просто «переждать нашу коалицию».