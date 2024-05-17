Минобороны запускает приложение «Резерв+» для обновления данных военнообязанных

Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре „Оберег“. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра „Оберег“ касательно себя», — говорится в сообщении.

Приложение «Резерв+» будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

«При обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости со временем», — отметили в Минобороны.

С 18 июня в приложении «Резерв+» также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте.

Напомним

С 18 мая все военнообязанные в возрасте 18−60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные: мобильный телефон, фактическое место жительства и e-mail (при наличии).

Также обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.

Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации и военного учета.